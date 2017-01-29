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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۲۸

یک روز مانده به برگزاری دادگاه رهبر شیعیان بحرین؛

تظاهرات کفن پوشان ۲۸ منطقه از بحرین در همبستگی با شیخ عیسی+تصاویر

تظاهرات کفن پوشان ۲۸ منطقه از بحرین در همبستگی با شیخ عیسی+تصاویر

صدها نفر از اهالی ۲۸ منطقه در سراسر بحرین با پوشیدن کفن راهپیمایی گسترده ای در حمایت از رهبر خود و مخالفت با آل خلیفه آغاز کرده اند و در برخی مناطق نیز آماج حملات نظامیان قرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، صدها نفر از مردم و شیعیان بحرین برای دفاع از آیت الله عیسی قاسم رهبر خود با پوشیدن کفن در مناطق مختلف این کشور به سمت «الدراز» محل سکونت رهبر خود راهپیمایی کردند.

در همین راستا، مردم و اهالی مناطق «باربار»، «کرزکان»، «المالکیه»، «ستره»، «الشاخوره»، «السنابس»، «ابوقوه»، «شهرکان»، «ابوقوه»، «سار»، «توبلی»، «ابوصبیع»، «البلاد القدیم»، «القدم»، «عالی»، «بوری»، «الدیر»، «المصلی اسکان جدحفص»، «کرانه»، «الهمله»، «العکر»، «الکوره»، «السهله الجنوبیه»، «توبلی»، «جبله حبشی»، «بنی جمره»، «النبیه صالح» و «دار کلیب» با پوشیدن کفن برای دفاع از رهبر خود به خیابان ها آمدند و ضمن سر دادن تکبیر، بر آمادگی خود برای جانفشانی در راه حمایت از آیت الله عیسی قاسم تاکید کردند.

این در حالی است که نظامیان رژیم آل خلیفه به سمت مردم و حامیان شیخ عیسی قاسم در «الشاخوره»، «النبیه صالح»، «ابو صبیع»، «کرباباد»، «السهله الجنوبیه» و «البلاد القدیم» بمب های گاز شلیک کردند تا آنها را متفرق کنند.

همچنین نظامیان رژیم آل خلیفه به سمت مردم کفن پوش در «بنی جمره» اسلحه شوزن و سلاح های ساچمه ای به کار بردند که موجب زخمی شدن تعدادی از مردم شد.

مادر شهید «علی السنکیس» که در روزهای اخیر به دست رژیم آل خلیفه به همراه دو جوان دیگر اعدام و شهید شد نیز با پوشیدن کفن در راهپیمایی حمایت از آیت الله عیسی قاسم شرکت کرد.

کودکان نیز در کنار مردان و افراد جوان برای دفاع از رهبر شیعیان بحرین به میدان آمده اند.

کد مطلب 3891268

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