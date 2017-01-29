مردم شهادت طلب بحرین برای دفاع از شیخ عیسی «کفن پوش» شدند+تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اجتماعی المیدان، مردم و شیعیان انقلابی بحرین در تظاهراتی گسترده در مناطق مختلف این کشور برای دفاع از رهبر خود کفن پوش شدند.

در همین راستا، طی روزهای اخیر نظامیان رژیم با گلوله های جنگی به سوی تحصن کنندگان در محل سکونت آیت الله عیسی قاسم شلیک کردند تا شاید در آستانه جلسه دادگاه محاکمه شیخ عیسی بتوانند به شیخ برسند.

در مساجد مناطق مختلف کفن ها آماده شده است تا نمازگزاران پس از اقامه نماز با پوشیدن این کفن ها، به سمت الدراز محل سکونت آیت الله عیسی قاسم حرکت کنند.

حجم زیادی از کفن برای مردم انقلابی بحرین که در راه دفاع از رهبر دینی شان قصد جان فشانی دارند.

عکس شهید «مصطفی حمدان» جوان ۱۷ ساله که روز پنجشنبه با اصابت گلوله نظامیان آل خلیفه به جمجمه اش به شهادت رسید، در کنار آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین بر روی کفن ها قرار داده شده و بیانگر روحیه شهادت طلبی جوانان بحرینی در دفاع از رهبرشان است.

مردم بحرین با نوشتن عبارت «یا فقیه» عمق ارادت و آمادگی خود برای حمایت از شیخ عیسی قاسم را به نمایش گذاشته اند.

موج شهادت طلبی در میان گروه ها و اقشار مختلف مردم در برابر حکام ظالم بحرین و دفاع از رهبر دینی خود با عبارت «من شهید بعدی هستم» مشعود است.

مردم و شیعیان بحرینی در منطقه «السهله الشمالیه» و «باربار» در لبیک به ندای علمای بحرین برای دفاع از شیخ عیسی قاسم کفن پوشان بر خیابان آمدند.

با توجه به شرایط حساسی که بحرین پشت سر می گذارد علمای بحرینی با صدور بیانیه ای خواستار حمایت گسترده مردمی از شیخ عیسی قاسم شدند.

از زمانی که این بیانیه صادره شده است؛ ساکنان مناطق مختلف با صدور بیانیه های جداگانه بر آمادگی خود برای مشارکت در این تظاهرات تاکید کردند.

جلسه دادگاه مرجع دینی بحرینی آیت الله شیخ عیسی قاسم در روز دوشنبه برگزار می شود و احتمال می رود که تبعات خطرناک برای بحرین به دنبال داشته باشد و این کشور را وارد مرحله حساس و پیچیده ای کند.