علمای بحرین: محاکمه شیخ عیسی قاسم، محاکمه مذهب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اجتماعی المیدان، علمای عالیقدر بحرین در واکنش به اقدامات رژیم آل خلیفه علیه مردم و شیعیان این کشور بیانیه ای منتشر کردند.

در بیانیه علمای بحرین تاکید شده است: در سخت ترین و پیچیده ترین شرایط بحرین این سخنان را با عشق و وفاداری به وطن بیان می کنیم؛ محاکمه فریضه خمس و تعدی به آیت الله عیسی قاسم برجسته ترین رهبر دینی در بحرین، در حقیقت محاکمه مذهب، نقض حقوق شهروندی، تحریک تمامی احساسات، سوق دادن کشور به سمت پرتگاه های ویرانگر و گزینه های سخت و هزینه های هنگفت است.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: تاکید می کنیم که دل های ما با وطن و امنیت آن، ثبات و وحدت و شکوفایی کشور است. از خداوند درخواست می کنیم که شیخ عیسی احمد قاسم را به عنوان یک دژ مستحکم برای بحرین حفظ کند.

شیخ عبد الله الغریفی

شیخ محمد صالح الربیعی

شیخ عبد الحسین الستری

شیخ محمد صنقور

گفتنی است، فردا دوشنبه قرار است دادگاه آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین برگزار شود و در همین راستا شیخ «عبدالله الدقاق» نماینده آیت الله عیسی قاسم در ایران اعلام کرد که طبق اطلاعات ما، وزیر دادگستری بحرین با گروهی دیدار و خطاب به آنها عنوان کرده که «در صورت کامل شدن اسناد، روز دوشنبه حکم شیخ عیسی قاسم را اعلام خواهیم کرد». این موضوع بدین معنا است که رژیم آل خلیفه بلاشک برای اخراج شیخ عیسی قاسم از بحرین برنامه ریزی کرده و تصمیم گرفته است که روز دوشنبه حکم آیت الله عیسی قاسم را اعلام کند.