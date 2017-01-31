فیلم/ تیزر «ماجرای نیمروز» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیزر جدید «ماجرای نیمروز» ساخته محمدحسین مهدویان به تهیه کنندگی سید محمود رضوی همزمان با آغاز نمایش این فیلم در سینماهای مردمی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد.

این تیزر با عکس هایی از سحاب زری باف و مجید طالبی توسط حسین جمشیدی گوهری ساخته شده است.

در این فیلم مهرداد صدیقیان، احمد مهرانفر، هادی حجازی فر، مهدی زمین پرداز، حسین مهری، محیا دهقانی، لیندا کیانی، امیراحمد قزوینی، امیرحسین هاشمی، جواد عزتی و مهدی پاکدل به ایفای نقش می پردازند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در محله های پر آشوب تهران، در پیچاپیچ خیایان ها و کوچه ها و در پستوی خانه ها سرگردان و حیران. آیا این جستجو را فرجامی هست؟

محمد حسین مهدویان سال گذشته با فیلم «ایستاده در غبار» در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت.