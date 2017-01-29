به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی چهاردهمین جشنواره فیلم فجر مشهد، افشین تحفه گر روز یکشنبه در این رابطه اظهار کرد: بنا به اعلام روابط عمومی بخش استانی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر با توجه به درخواست هموطنان عزیز و علاقه مندان به سینما در اقصی نقاط کشور و شهر مشهد به جهت سهولت بیشتر در خرید بلیت، پیش فروش بلیت‌های جشنواره فیلم فجر مشهد تا ساعت ۱۲ روز دوشنبه تمدید شد.

وی خاطر نشان کرد: بلیت فروشی بخش استانی سی‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر از صبح روز پنج شنبه ۷ بهمن از طریق سامانه اینترنتی سینوگرام آغاز شده است.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: علاقه مندان برای تهیه بلیت چهاردهمین جشنواره فیلم فجر مشهد می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید فیلم ها به آدرس اینترنتی http://khrz-cinema.ir سایت رسمی جشنواره فیلم فجر مشهد مراجعه کنند.

تحفه گر به اکران فیلم ها در سه سینمای هویزه، آفریقا و اصغرزاده اشاره و خاطر نشان کرد: تا کنون استقبال مردم مشهد از چهاردهمین جشنواره فیلم فجر مشهد بسیار خوب بوده است.

۲۴فیلم برای نمایش در مشهد در نظر گرفته شده است

فیلم های این دوره از جشنواره در سه بسته E، C، A به نمایش درمی آیند که بر اساس برنامه ریزی انجام شده در بسته A فیلم های فراری اثر علیرضا داوود نژاد، صوفی و دیوانه اثر مهدی کرم پور، ویلایی ها اثر منیر قیدی، بدون تاریخ بدون امضا اثر وحید جلیلوند، تقصیر من نیست اثر اسماعیل میهن دوست،اشنوگلاثر هادی حاجتمند، آذر ساخته محمد حمزه ای و شنل اثر حسین کندری نمایش داده می شود.

در بسته C نیز فیلم های زیر سقف دودی اثر پوران درخشنده، ماجان اثر رحمان سیفی آزاد، دریاچه ماهی اثر مریم دوستی، خفگی اثر فریدون جیرانی، ایتالیا ایتالیا اثر کاوه صباغ زاده، سد معبر اثر محسن قرایی، ماه گرفتگی اثر سیدمسعود اطیابی و مادری اثر رقیه توکلی آماده نمایش شده است.

همچنین در بسته E فیلم های سارا و آیدا اثر مازیار میری، یادم تورا فراموش اثر علی عطشانی، ماجرای نیمروز اثر محمدحسین مهدویان، دعوت نامه اثر مهرداد فرید، اسرافیل اثر آیدا پناهنده، بن بست وثوق اثر حمید کاویانی، چراغهای ناتمام اثر مصطفی سلطانی و فصل نرگس اثر نگار آذربایجانی به نمایش درخواهند آمد.