احمد مهران فر و بابک حمیدیان درگیر «ماجرای نیمروز» شدند

به گزارش خبرگزاری مهر «ماجرای نیمروز» به کارگردانی محمدحسین مهدویان در آخرین مراحل پیش تولید قرار دارد و به تازگی احمد مهران فر و بابک حمیدیان به جمع بازیگران این فیلم اضافه شده اند. همچنین پیش از این حضور مهدی پاکدل، هادی حجازی فر و مهرداد صدیقیان قطعی شده بود.

«ماجرای نیمروز» دومین فیلم بلند سینمایی محمد حسین مهدویان پس از ساخت «ایستاده در غبار» است که در جشنواره فجر به نمایش درآمد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در محله های پر آشوب تهران، در پیچاپیچ خیایان ها و کوچه ها و در پستوی خانه ها سرگردان و حیران. آیا این جستجو را فرجامی هست؟

«ماجرای نیمروز» با فیلم قبلی این کارگردان به جهت قصه گو بودن و فضاسازی بسیار متفاوت است.

از عوامل تولید «ماجرای نیمروز» می توان به نگارش فیلمنامه: محمد حسین مهدویان و ابراهیم امینی، مدیر فیلمبرداری: هادی بهروز، طراح گریم: محسن دارسنج، طراح صحنه و لباس: بهزاد جعفری، صدابردار: هادی ساعد محکم، مجری طرح: کامران حجازی، مدیر تولید: سعید شرفی کیا، جلوه های ویژه: محسن روزبهانی، برنامه ریز: وحید کاشی، دستیار اول کارگردان: عبدالرحیم صاحب الفصول، عکاس: سحاب زری باف، مشاور رسانه ای: بیتا موسوی و تهیه کننده: سید محمود رضوی اشاره کرد.

این فیلم هم اکنون در مرحله پیش تولید قرار دارد و قرار است از اواخر آبان ماه جلوی دوربین می رود. همچنین تمام صحنه ها در تهران و اطراف شهر فیلمبرداری می شود.

«ماجرای نیمروز» محصول موسسه سیمای مهر است.