پوستر «ماجرای نیمروز» رونمایی شد/ انجام مراحل فنی

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر دومین فیلم بلند سینمایی محمد حسین مهدویان با نام «ماجرای نیمروز» رونمایی شد.

«ماجرای نیمروز» هم اکنون در آخرین مراحل فنی قرار دارد تا برای حضور در بخش سودای سیمرغ سی و پنجمن جشنواره فیلم فجر آماده نمایش شود.

در آستانه برگزاری این رویداد، پوستر «ماجرای نیمروز» که توسط کارگاه طراحی «سه در چهار» طراحی شده است، رونمایی شد. پیش از این طراحی پوسترهای فیلم «سیانور» را هم سه در چهار انجام داده بود.

در این فیلم مهرداد صدیقیان، احمد مهرانفر، هادی حجازی فر، مهدی زمین پرداز، حسین مهری، محیا دهقانی، لیندا کیانی، امیراحمد قزوینی، امیرحسین هاشمی و جواد عزتی با حضور مهدی پاکدل به ایفای نقش می پردازند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در محله های پر آشوب تهران، در پیچاپیچ خیایان ها و کوچه ها و در پستوی خانه ها سرگردان و حیران. آیا این جستجو را فرجامی هست؟

مهدویان سال گذشته با فیلم موفق «ایستاده در غبار» در جشنواره فیلم فجر حضور داشت و توانست جوایز متعددی را از آن خود کند. این فیلم در اکران عمومی هم با استقبال بسیار خوبی روبرو شد.

«ماجرای نیمروز» با فیلم قبلی این کارگردان به جهت قصه گو بودن و فضاسازی بسیار متفاوت است و تمام فیلمبرداری آن در تهران و اطراف شهر انجام شده است.

از عوامل تولید «ماجرای نیمروز» می توان به فیلمنامه: محمد حسین مهدویان و ابراهیم امینی، مدیر فیلمبرداری: هادی بهروز، طراح گریم: محسن دارسنج، طراح صحنه و لباس: بهزاد جعفری، تدوین: سجاد پهلوان زاده، صدابردار: هادی ساعد محکم، صدا گذار: مهرشاد ملکوتی، موسیقی: حبیب خزایی فر، مدیر تولید: سعید شرفی کیا، جلوه های ویژه: محسن روزبهانی، برنامه ریز: وحید کاشی، دستیار اول کارگردان: عبدالرحیم صاحب الفصول، انتخاب بازیگر و بازیگردان: ابراهیم امینی، عکاس: سحاب زری باف، مشاور رسانه ای: بیتا موسوی، فضای مجازی: آریان امیرخان، مجری طرح: کامران حجازی و تهیه کننده: سید محمود رضوی اشاره کرد.