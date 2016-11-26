«ماجرای نیمروز» کلید خورد/ جدا شدن بابک حمیدیان از پروژه

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین فیلم بلند سینمایی محمدحسین مهدویان با تکمیل شدن لیست بازیگران اوایل آذر ماه در حوالی تهران کلید خورد.

مهدویان سال گذشته با فیلم «ایستاده در غبار» در جشنواره فیلم فجر حضور داشت و توانست جوایز متعددی را از آن خود کند.

«ماجرای نیمروز» با فیلم قبلی این کارگردان به جهت قصه گو بودن و فضاسازی بسیار متفاوت است و تمام فیلمبرداری آن در تهران و اطراف شهر انجام می شود.

در این فیلم جواد عزتی، احمد مهرانفر، مهرداد صدیقیان، لیندا کیانی، هادی حجازی فر، حسین مهری، مهدی زمین پرداز، امیر حسین هاشمی، احمد قزوینی، محیا دهقانی، سپیده مظاهری، اکبر مددی مهر با حضور مهدی پاکدل به ایفای نقش می پردازند.

همچنین مهدی زمین پرداز در «ماجرای نیمروز» جایگزین بابک حمیدیان شد. زمین پرداز پیش از این در مستند «آخرین روزهای زمستان» در نقش شهید باقری به ایفای نقش پرداخته بود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در محله های پر آشوب تهران، در پیچاپیچ خیابان ها و کوچه ها و در پستوی خانه ها سرگردان و حیران. آیا این جستجو را فرجامی هست؟

از عوامل تولید «ماجرای نیمروز» می توان به فیلمنامه: محمد حسین مهدویان و ابراهیم امینی، مدیر فیلمبرداری: هادی بهروز، طراح گریم: محسن دارسنج، طراح صحنه و لباس: بهزاد جعفری، صدابردار: هادی ساعد محکم، مجری طرح: کامران حجازی، مدیر تولید: سعید شرفی کیا، جلوه های ویژه: محسن روزبهانی، برنامه ریز: وحید کاشی، دستیار اول کارگردان: عبدالرحیم صاحب الفصول، عکاس: سحاب زری باف، مشاور رسانه ای: بیتا موسوی و تهیه کننده: سید محمود رضوی اشاره کرد.

«ماجرای نیمروز» محصول موسسه سیمای مهر است.