فیلم/ رونمایی از اولین تیزر پشت صحنه «ماجرای نیمروز»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز» ساخته محمدحسین مهدویان به تهیه کنندگی سید محمود رضوی از ۲۵ اسفند ماه در گروه سینمایی کورش اکران عمومی می شود.

در آستانه آغاز نمایش این فیلم، تیزری از پشت صحنه «ماجرای نیمروز» به همراه نظر برخی مخاطبان در جشنواره فجر، رونمایی شد.

این فیلم در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر جوایزی همچون بهترین فیلم، بهترین طراحی صحنه و لباس، جایزه ملی و سیمرغ بهترین فیلم ار نگاه تماشاگران را از آن خود کرد.

در این فیلم مهرداد صدیقیان، احمد مهرانفر، هادی حجازی فر، مهدی زمین پرداز، حسین مهری، محیا دهقانی، لیندا کیانی، امیراحمد قزوینی، امیرحسین هاشمی و جواد عزتی با حضور مهدی پاکدل به ایفای نقش می پردازند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در محله های پر آشوب تهران، در پیچاپیچ خیایان ها و کوچه ها و در پستوی خانه ها سرگردان و حیران. آیا این جستجو را فرجامی هست؟