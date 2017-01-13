آهنگساز «ایستاده در غبار» به پروژه جدید مهدویان پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، صداگذاری و ساخت موسیقی «ماجرای نیمروز» دومین فیلم بلند سینمایی محمدحسین مهدویان به تهیه کنندگی سید محمود رضوی به طور همزمان در حال انجام است.

حبیب خزایی فر که پیش از این در «ایستاده در غبار» فیلم تحسین شده محمد حسین مهدویان با او همکاری داشته این روزها مشغول ساخت موسیقی «ماجرای نیمروز» است.

در این فیلم مهرداد صدیقیان، احمد مهرانفر، هادی حجازی فر، مهدی زمین پرداز، حسین مهری، محیا دهقانی، لیندا کیانی، امیراحمد قزوینی، امیرحسین هاشمی و جواد عزتی با حضور مهدی پاکدل به ایفای نقش می پردازند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در محله های پر آشوب تهران، در پیچاپیچ خیایان ها و کوچه ها و در پستوی خانه ها سرگردان و حیران. آیا این جستجو را فرجامی هست؟

اولین نمایش «ماجرای نیمروز» در بخش سودای سیمرغ سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر است.

از عوامل تولید «ماجرای نیمروز» می توان به فیلمنامه: محمد حسین مهدویان و ابراهیم امینی، مدیر فیلمبرداری: هادی بهروز، طراح گریم: محسن دارسنج، طراح صحنه و لباس: بهزاد جعفری، تدوین: سجاد پهلوان زاده، صدابردار: هادی ساعد محکم، صدا گذار: مهرشاد ملکوتی، موسیقی: حبیب خزایی فر، مدیر تولید: سعید شرفی کیا، جلوه های ویژه: محسن روزبهانی، برنامه ریز: وحید کاشی، دستیار اول کارگردان: عبدالرحیم صاحب الفصول، انتخاب بازیگر و بازیگردان: ابراهیم امینی، عکاس: سحاب زری باف، مشاور رسانه ای: بیتا موسوی، فضای مجازی: آریان امیرخان، مجری طرح: کامران حجازی و تهیه کننده: سید محمود رضوی اشاره کرد.

«ماجرای نیمروز» محصول موسسه سیمای مهر است.