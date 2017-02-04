به گزارش خبرگزاری مهر، علی آشتیانی پور درباره آرای مردمی گفت: همانطور که در سال گذشته اعلام شده بود فیلم های برتر هر شب در آرای مردمی قرار می گیرد بنابراین ما در شب های اول همان ۱۰ فیلم برتر را معرفی کردیم اما برای اینکه شور و هیجان بیشتری ایجاد کنیم قرار بر این شد تا ۱۰ فیلم را به ۵ فیلم برسانیم. برای این تغییر جدید در سه شب اول ۱۰ فیلم را در آرای مردمی اعلام کردیم و بعد از آن، شروع به کم کردن تعداد کردیم و به ۹ فیلم رسیدیم و بعد به ۵ فیلم خواهیم رسید. یعنی در دو روز آخر، یک فهرست ۵ فیلمی برای رای گیری خواهیم داشت.

مسئول بخش آرای مردمی همچنین یادآور شد: رای گیری تا روز ۲۰ بهمن خواهد بود یعنی روز ۲۱ بهمن رای گیری نخواهیم داشت و برنده نهایی اعلام خواهد شد.

وی درباره روند اجرایی آرای مردمی گفت: برای رای گیری فیلم ها، تیم ۱۰۰ نفره ای داریم و تلاش ها بر این است تا بستر امنی را برای همه فیلم ها فراهم کنیم ضمن اینکه شرایط برای همه فیلم ها یکسان است اما این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که جشنواره در روزهای مختلف، مخاطبین مختلفی دارد و تعداد صندلی سالن ها و جایگاه جغرافیایی سالن ها نیز متفاوت است.

آشتیانی پور ادامه داد: در واقع برای رای گیری، عدالت چراغ راه ما خواهد بود و در این راه بر اساس یک جدول عمل می کنیم. در سیستم رای گیری، خانه سینما قبل از شروع جشنواره از کارشناسان این حوزه دعوت کرده بود و جلسات متعددی با آن ها داشتیم که بر اساس آن داده ها وارد سیستم می شوند و دریافتی ها نتایجی است که اعلام می کنیم.

وی با بیان اینکه شرایط برای همه فیلم ها یکسان است، گفت: همه صاحبان فیلم ها با ما در تماس هستند و امکان اینکه آن ها بدانند که فیلم شان در کجا رای گیری می شود وجود ندارد و همه صاحبان فیلم ها در لحظه متوجه رای ها می شوند.

آشتیانی پور افزود: کارت های رای گیری به اندازه صندلی های سالن توزیع می شود و اگر صندلی اضافه تری به افراد تعلق گیرد، کارت رای گیری به آن ها داده نخواهد شد. در واقع ستاد انتخاب بهترین فیلم مردمی، به شدت از آرا مراقبت می کند بنابراین هیچ یک از صاحبان، شک در سلامت آرا نداشته باشند و ما پاسخگوی همه رای ها خواهیم بود، زیرا رای گیری بر اساس استانداردها انجام می شود. حتی در جدول های رای گیری نام کارگردان و تهیه کننده نوشته نشده است و تنها نام فیلم وجود دارد تا مخاطب بر اساس فیلمی که می بیند رای بدهد. نکته قابل توجه این است که حتی خود مردم و مخاطبان هم پیگیر رای دادن به فیلمی هستند که می بینند.