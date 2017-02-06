سیدکاظم اولیایی در گفتگو با خبرنگار مهر ابتدا با اشاره به پیروزی استقلال مقابل ماشین سازی گفت: آبی پوشان خوب زمانی به خود آمدند. بازی کردن با این روحیه مقابل السد به مراتب شانس نماینده کشورمان را برای پیروزی بیشتر می‌کند.

مدیرعامل سابق آبی پوشان ادامه داد: کشورهای عربی معمولا از بازی‌های ورزشی به خصوص مقابل ما بهره برداری‌های سیاسی و ملی می‌کنند. اگر خدای ناکرده آنها در این بازی به پیروزی برسند، قطعا به دنبال بهره برداری های سیاسی خودشان خواهند بود. لذا ما هم باید به این بازی به چشم یک بازی ملی نگاه کنیم نه یک بازی باشگاهی و رنگی. همه اقشار باید دست به دست هم دهیم و کمک کنیم تا استقلال در این بازی برنده شود و جلوی بهره برداری‌های سیاسی و ملی قطری ها از این بازی را بگیریم.

وی افزود: تیم حریف یک تیم با تجربه است که بازیکنان بزرگی از جمله ژاوی را در اختیار دارد. منصوریان قصد داشت با استخدام بازیکنان با تجربه ای مثل آندو و جباروف خلاء تجربه را در تیمش برای این بازی پر کند که با اتفاقاتی که افتاد و همه از آن آگاهیم این امر میسر نشد. به نظرم بچه‌های ما باید با فاکتور دوندگی و انگیزه خلاء تجربه را در تیم شان پر کنند. ضمن این که در این بازی نقش با تجربه تر ها بسیار پررنگ تر می شود.

اولیایی ادامه داد: البته در این میان نقش هواداران هم خیلی مهم است. آنها باید در این بازی سنگ تمام بگذارند و یار دوازدهم واقعی باشند. در این بازی خاص باید رنگ‌ها را کنار گذاشت و فقط از نماینده کشورمان دفاع شود.

عضو هیات موسس اتحادیه فوتبال در خصوص اتفاق مشابهی که برای استقلال و تراکتورسازی افتاد اظهار داشت: من دقیقا نمی‌دانم چه اتفاقی در پشت پرده افتاده که این دو تیم محروم شدند. یکسری گمانه زنی‌ها از سوی رسانه‌ها صورت گرفته و یکسری انتقادات هم به فدراسیون شده. اگر این گمانه زنی‌ها درست باشد و نزدیک به واقعیت و فدراسیون در این مسائل نقش و سهم داشته باشد، بهرحال لااقل یک عذرخواهی ابتدا به ساکن باید صورت گیرد. اگر هم این گمانه زنی ها اشتباه باشد، باز هم به فدراسیون انتقاد وارد است که چرا اطلاع رسانی صحیحی صورت نمی‌گیرد تا رسانه ها به اشتباه بیفتند.

اولیایی گفت: فدراسیون باید با رسانه‌ها و مردم روراست باشد و اخبار صحیح و صریح را به موقع اعلام کند تا چنین جوی بر علیه خود فدراسیون ایجاد نشود. من آقای تاج و همکارانش در فدراسیون را به خوبی می‌شناسم و آنها را به خدوم مردم بودن و دلسوز بودن قبول دارم. اما متاسفانه به نظر می رسد برخی از مدیران فدراسیون نتوانسته‌اند علائق رنگی خودشان را پنهان کنند و در حالی که پست ملی دارند، به صورت رنگی به فوتبال نگاه می کنند.

مدیرعامل سابق استقلال ادامه داد: این افراد اگر ظرفیت دریافت پست‌های ملی را ندارند باید کارشان را در همان فوتبال باشگاهی دنبال کنند. اما اگر در فدارسیون سمت می گیرند باید ملی به فوتبال نگاه کنند و همه باشگاه ها و رنگ ها را به یک چشم نگاه کنند. نه این که از مسند فدراسیون به نفع تیم و رنگ مورد علاقه شان صحبت کنند و برای دیگر تیم‌ها خط و نشان بکشند.

کارشناس فوتبال کشورمان در خاتمه گفت: از آقای تاج که همیشه هم مورد حمایت اعضای اتحادیه فوتبال ایران بوده انتظار داریم که هرچه سریعتر همه ابهامات را در این خصوص از بین برده و دست به شفاف سازی بزند.