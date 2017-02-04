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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۲۸

تقدیر از ۲۴ کاسب نمونه تهران در اختتامیه طرح «کاسب حبیب خدا»

تقدیر از ۲۴ کاسب نمونه تهران در اختتامیه طرح «کاسب حبیب خدا»

ویژه برنامه «کاسب حبیب خدا» که به تقدیر از بهترین کسبه مناطق ۲۲گانه شهر تهران اختصاص داشت، یکشنبه ۱۷ بهمن‌ماه با برگزاری آیین اختتامیه به کار خود پایان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مراسم اختتامیه کاسب حبیب خدا با رویکرد انقلاب اسلامی، جوانان، نهضت علمی و اقتصاد مقاومتی روز یکشنبه ۱۷ بهمن در مجموعه فرهنگی «رفاه»  برگزار می‌شود. حجت الاسلام محسن کازرونی  رئیس هیئت امنای کمیته امداد و محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران سخنرانان این مراسم هستند.

طرح «کاسب، حبیب خدا» از ابتدای سال ۹۵ در سه مرحله به همت معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد. مرحله اول این طرح اجرا در سطح محلات شهر تهران توسط مناطق فرهنگی هنری شهرداری تهران و فرهنگسراهای خاص بود. مرحله دوم اجرا به صورت متمرکز در سطح مناطق بود و سومین مرحله اجرای متمرکز شهری در قالب آیین پایانی برنامه کاسب حبیب خداست.

در این آیین ۲۴ نفر از بهترین کسبه شهر تهران از صنف‌های مختلفی چون خواربار فروشی، نانوایی، کبابی، خیاطی و ... تقدیر می‌شوند. 

علاقه‌مندان به حضور در این برنامه می‌توانند روز  یکشنبه ۱۷ بهمن ماه ساعت ۱۴ تا ۱۶ به مجموعه فرهنگی رفاه واقع در میدان بهارستان، ضلع جنوب شرقی مجلس شورای اسلامی، خیابان مردم مراجعه کنند.

کد مطلب 3896905
فاطمه کریمی

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