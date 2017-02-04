تقدیر از ۲۴ کاسب نمونه تهران در اختتامیه طرح «کاسب حبیب خدا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مراسم اختتامیه کاسب حبیب خدا با رویکرد انقلاب اسلامی، جوانان، نهضت علمی و اقتصاد مقاومتی روز یکشنبه ۱۷ بهمن در مجموعه فرهنگی «رفاه» برگزار می‌شود. حجت الاسلام محسن کازرونی رئیس هیئت امنای کمیته امداد و محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران سخنرانان این مراسم هستند.

طرح «کاسب، حبیب خدا» از ابتدای سال ۹۵ در سه مرحله به همت معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد. مرحله اول این طرح اجرا در سطح محلات شهر تهران توسط مناطق فرهنگی هنری شهرداری تهران و فرهنگسراهای خاص بود. مرحله دوم اجرا به صورت متمرکز در سطح مناطق بود و سومین مرحله اجرای متمرکز شهری در قالب آیین پایانی برنامه کاسب حبیب خداست.

در این آیین ۲۴ نفر از بهترین کسبه شهر تهران از صنف‌های مختلفی چون خواربار فروشی، نانوایی، کبابی، خیاطی و ... تقدیر می‌شوند.

علاقه‌مندان به حضور در این برنامه می‌توانند روز یکشنبه ۱۷ بهمن ماه ساعت ۱۴ تا ۱۶ به مجموعه فرهنگی رفاه واقع در میدان بهارستان، ضلع جنوب شرقی مجلس شورای اسلامی، خیابان مردم مراجعه کنند.