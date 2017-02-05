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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۳۵

رئیس سازمان بورس عنوان کرد؛

سود بالای بانکی رقیب سهام و بازار سرمایه شد

سود بالای بانکی رقیب سهام و بازار سرمایه شد

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه سود بالای بانکی، رقیب سهام و بازار سرمایه شده است، گفت: کمیته چهارجانبه بانک مرکزی، سازمان بورس، مجلس و دولت باید به شکل جدی مشکلات بانک را بررسی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، شاپور محمدی با طرح این سوال که بانکی که زیان انباشته دارد، بر اساس چه منطق اقتصادی، سود علی الحساب بیست و چند درصدی می‌دهد؟ گفت: سود بالای بانکی در سه مرحله به اقتصاد آسیب زده است، اول اینکه رقیب سهام و بازار سرمایه شده؛ دوم اینکه سود شرکت‌ها و بنگاه‌ها را کاهش داده و سوم اینکه برای بانک‌ها و اقتصاد خود، ایجاد بحران کرده است.

سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه معاملات بانکداری باید فی نفسه سودآور باشد، افزود: اینکه دولت بیاید و به جهت قانونی، تسهیلات تکلیفی بر گردن بانک‌ها بگذارد و آنها را دچار زیان کند، شدنی و قابل دوام نیست.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: این مساله‌ای است که بانک مرکزی، سازمان بورس و دولت و مجلس باید بنشینند و به شکل جدی بررسی کنند تا اگر عملیات بانکی یا اعتباری بانک‌ها سودآور نیست، مشکل مرتبط با آن حل شود.

محمدی تصریح کرد: اینکه بانک‌ها بیایند و با نرخ‌های خیلی بالا سپرده جذب کنند و با نرخ پایین به برخی فرموده‌ها تسهیلات دهند و از طرفی یک زیان مشخص شناسایی کنند، راه بانکداری نیست.

وی با بیان اینکه بانک‌ها نباید از جیب سهامدار به پرسنل خود، حقوق‌های بالا بپردازند، افزود: اینکه بانک‌ها زیان انباشته یا نرخ بازده کسب نشده دارند و در عین حال به سپرده‌گذار پول اضافه می‌دهند، عقلی، اصولی، شرعی و عرفی نیست.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه سهام بانک‌ها متعلق به سهام عدالتی‌ها هم هست، تصریح کرد: هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید من به سهامدار کاری ندارم؛ اینجا دیگر نه با ۱۰ میلیون سهامدار؛ بلکه با ۶۰ میلیون سهامدار مواجهیم و هیچ‌کس مجاز نیست از جیب سهامدار، به عده‌ای سود علی‌الحساب بیست و چند درصدی بپردازد.

کد مطلب 3897050

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    نظرات

    • شهروند IR ۱۳:۴۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
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      همه این حرفا دروغه کمبود نقدینگی دولت در پرداخت یارانه ها این مصیبت را سر بورس آورده ملت را بیچاره کردند مردم هر روز شاهد ذوب شدن سرمایه خود دربازار (بورس) هستند.
    • p IR ۱۶:۲۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
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      ضرری که با بی تدبیری رئیس سازمان بورس به سهامداران زده خود بانکی ها نزدند!
    • ل IR ۱۶:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
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      بزرگترین فساد اقتصادی در همین دولت و در شرکتهای بورسی در حال اتفاق هست!
    • m IR ۱۶:۵۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
      0 0
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      بورس زیان میده به بانک چه ربطی داره ؟ نه شما میخواهید ازسرمایه های مردم مفت استفاده کنید.
    • علی IR ۱۸:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
      0 0
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      من سالهاست که سهامدار بورس هستم آن زمان که بورس کشورجزبورسهای اول دنیا بود سودی ملموسی دریافت نمی کردم .پس چرا پاداش سی ساله خدمتم را در جایی سرمایه گذاری کنم که بشدت ریسک پذیراست

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