سود بالای بانکی رقیب سهام و بازار سرمایه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، شاپور محمدی با طرح این سوال که بانکی که زیان انباشته دارد، بر اساس چه منطق اقتصادی، سود علی الحساب بیست و چند درصدی می‌دهد؟ گفت: سود بالای بانکی در سه مرحله به اقتصاد آسیب زده است، اول اینکه رقیب سهام و بازار سرمایه شده؛ دوم اینکه سود شرکت‌ها و بنگاه‌ها را کاهش داده و سوم اینکه برای بانک‌ها و اقتصاد خود، ایجاد بحران کرده است.

سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه معاملات بانکداری باید فی نفسه سودآور باشد، افزود: اینکه دولت بیاید و به جهت قانونی، تسهیلات تکلیفی بر گردن بانک‌ها بگذارد و آنها را دچار زیان کند، شدنی و قابل دوام نیست.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: این مساله‌ای است که بانک مرکزی، سازمان بورس و دولت و مجلس باید بنشینند و به شکل جدی بررسی کنند تا اگر عملیات بانکی یا اعتباری بانک‌ها سودآور نیست، مشکل مرتبط با آن حل شود.

محمدی تصریح کرد: اینکه بانک‌ها بیایند و با نرخ‌های خیلی بالا سپرده جذب کنند و با نرخ پایین به برخی فرموده‌ها تسهیلات دهند و از طرفی یک زیان مشخص شناسایی کنند، راه بانکداری نیست.

وی با بیان اینکه بانک‌ها نباید از جیب سهامدار به پرسنل خود، حقوق‌های بالا بپردازند، افزود: اینکه بانک‌ها زیان انباشته یا نرخ بازده کسب نشده دارند و در عین حال به سپرده‌گذار پول اضافه می‌دهند، عقلی، اصولی، شرعی و عرفی نیست.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه سهام بانک‌ها متعلق به سهام عدالتی‌ها هم هست، تصریح کرد: هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید من به سهامدار کاری ندارم؛ اینجا دیگر نه با ۱۰ میلیون سهامدار؛ بلکه با ۶۰ میلیون سهامدار مواجهیم و هیچ‌کس مجاز نیست از جیب سهامدار، به عده‌ای سود علی‌الحساب بیست و چند درصدی بپردازد.