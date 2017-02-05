سود بالای بانکی رقیب سهام و بازار سرمایه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، شاپور محمدی با طرح این سوال که بانکی که زیان انباشته دارد، بر اساس چه منطق اقتصادی، سود علی الحساب بیست و چند درصدی میدهد؟ گفت: سود بالای بانکی در سه مرحله به اقتصاد آسیب زده است، اول اینکه رقیب سهام و بازار سرمایه شده؛ دوم اینکه سود شرکتها و بنگاهها را کاهش داده و سوم اینکه برای بانکها و اقتصاد خود، ایجاد بحران کرده است.
سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه معاملات بانکداری باید فی نفسه سودآور باشد، افزود: اینکه دولت بیاید و به جهت قانونی، تسهیلات تکلیفی بر گردن بانکها بگذارد و آنها را دچار زیان کند، شدنی و قابل دوام نیست.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: این مسالهای است که بانک مرکزی، سازمان بورس و دولت و مجلس باید بنشینند و به شکل جدی بررسی کنند تا اگر عملیات بانکی یا اعتباری بانکها سودآور نیست، مشکل مرتبط با آن حل شود.
محمدی تصریح کرد: اینکه بانکها بیایند و با نرخهای خیلی بالا سپرده جذب کنند و با نرخ پایین به برخی فرمودهها تسهیلات دهند و از طرفی یک زیان مشخص شناسایی کنند، راه بانکداری نیست.
وی با بیان اینکه بانکها نباید از جیب سهامدار به پرسنل خود، حقوقهای بالا بپردازند، افزود: اینکه بانکها زیان انباشته یا نرخ بازده کسب نشده دارند و در عین حال به سپردهگذار پول اضافه میدهند، عقلی، اصولی، شرعی و عرفی نیست.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه سهام بانکها متعلق به سهام عدالتیها هم هست، تصریح کرد: هیچکس نمیتواند بگوید من به سهامدار کاری ندارم؛ اینجا دیگر نه با ۱۰ میلیون سهامدار؛ بلکه با ۶۰ میلیون سهامدار مواجهیم و هیچکس مجاز نیست از جیب سهامدار، به عدهای سود علیالحساب بیست و چند درصدی بپردازد.
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