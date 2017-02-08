السد را بزرگ کرده بودند/ تماشاگران استقلال برنده واقعی بودند

شاهرخ بیانی در گفتگو با مهر با ابراز خوشحالی از پیروزی آبی پوشان برابر السد قطر گفت: بازی خوبی را از هر دو تیم شاهد بودیم. هم استقلال عالی بود و هم السد خوب بازی کرد. به نظر من برنده اصلی، هواداران بودند که با حضور پررنگشان در ورزشگاه و حمایت همه جانبه از تیم محبوبشان، یکی از عامل های موفقیت استقلال در این بازی بودند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نیمه اول استقلال عالی بود و اجازه خودنمایی به السد را نداد و حتی یک گل هم به ثمر رساند که متاسفانه داور به اشتباه آفساید اعلام کرد. البته برای من جای تعجب بود که نقطه ضعف السد عمق دفاع این تیم بود اما نمی دانم چرا استقلال اصرار داشت که از سانتر از جناحین به پیروزی برسد. با توجه به اینکه دو مدافع وسط السد قد بلند و سرزن بودند.

کاپیتان پیشین استقلال تاکید کرد: اگر می توانستیم به عمق این تیم بزنیم، مطمئناً در همان ۹۰ دقیقه کار را تمام می کردیم اما باز هم خوشحالم که توانستیم با ارائه یک بازی خوب تیم السد را شکست بدهیم.

بیانی همچنین در خصوص السد قطر نیز گفت: السد خود بود اما نه آنقدر که بعضی ها این تیم را بزرگ کرده بودند و تنها مرد بازی این تیم که همه توپ ها به او ختم می شد ژاوی بود که در دقایقی اسیر نورافکن جوان شده بود.

وی تصریح کرد: یکی از علت های موفقیت استقلال، دوندگی جوانان این تیم بود که امیدواریم این بازیکنان بی ادعا تا پایان فصل همینطور برای استقلال بازی کنند تا بتوانند نتایج قابل قبولی کسب کنند.

کاپیتان پیشین استقلال در پایان و در خصوص دیدار استقلال برابر پرسپولیس در یکشنبه هفته آینده گفت: این بازی شرایط خاص خودش را دارد و هر تیمی که از لحاظ روحی و روانی در فرم ایده آل باشد، می تواند برنده این بازی باشد. البته حضور هواداران و حمایت از تیم محبوبشان نیز کمک موثری به پیروزی در این دیدار خواهد داشت.