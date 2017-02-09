طرح احیای مرکز محله «کبابیان» شهر همدان به زودی آغاز می شود

میلاد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه محله چمن «کبابیان» از پویاترین محله های شهر همدان محسوب می شود، بر این اساس احیای این محله قدیمی با مشارکت دستگاه های خدمات رسان از جمله شرکت های آب و فاضلاب، برق و گاز و مخابرات انجام خواهد شد.

کریمی اضافه کرد: احیای ۳ محله «کبابیان»، «کلپا» و «محله حاجی» به عنوان پایلوت مرکز محله در شهر همدان انتخاب شده اند.

وی با بیان اینکه هدف از احیای این مراکز محله تلفیق سنت و تکنولوژی است، اظهار داشت: این مراکز با توجه به نیاز امروز و احیای بافت و فرهنگ قدیم شکل خواهد گرفت.

مدیر سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری همدان با اشاره به اینکه به زودی عملیات اجرایی احیای چمن «کبابیان» آغاز می شود افزود: طرح احیای این محله توسط اداره کل راه و شهرسازی تهیه شده و اجرای آن با همکاری این اداره و سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری انجام می شود.

کریمی در پایان سخنانش اضافه کرد: در احیای بافت های تاریخی و احیای محلات به گونه ای عمل می شود که هویت محلی، تاریخی و کالبد جسمی و روحی محلات حفظ شود.