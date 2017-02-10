خودکفایی ایران در عرصه دفاعی/ضرورت بالندگی درحوزه اقتصادی وفرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان شریف در جمع راهپیمایان ورامینی در میدان امام خمینی(ره) با تجلیل از نقش مردم این خطه در دفاع از انقلاب اسلامی اظهار داشت: مردم ورامین در نهضت اسلامی ملت ایران نقش مهمی را ایفا کردند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تجلیل از هدایت های معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران افزود: انقلاب اسلامی ایران با محوریت روحانیت و به رهبری امام راحل و با تکیه بر مبانی دینی و الهی به پیروزی رسید.

وی با اشاره به این نکته که پیروزی انقلاب اسلامی ایران، منافع دشمنان را به خطر انداخت، ادامه داد: دشمنان انقلاب اسلامی که منافع خود را از دست رفته می دیدند، با تمام توان به دشمنی با نظام اسلامی و انقلاب پرداختند.

مسیر انقلاب اسلامی با قدرت و صلابت ادامه پیدا کرده است

سردار شریف حضور مردم در صحنه را خنثی کننده توطئه های دشمن در برهه های مختلف دانست و اضافه کرد: ملت ایران همواره پس از پیروزی انقلاب اسلامی پشتیبان ولایت فقیه و ارزش های نظام اسلامی بوده اند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کرد: ملت ایران با تکیه بر رهنمودهای مقام معظم رهبری برای دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آماده بوده و تاکنون تمامی توطئه ها و نقشه های شوم دشمن را در ابعاد مختلف خنثی کرده اند.

وی عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی را مرهون خون مطهر شهدا دانست و بیان داشت: امروز یاد و خاطره شهدای بسیجی در اذهان جاویدان است اما اثری از فرماندهان ارشد صدام وجود ندارد.

سردار شریف با تأکید بر این نکته که انقلاب اسلامی ایران با قدرت و اقتدار به راه خود ادامه می دهد، یادآور شد: مسیر انقلاب اسلامی با قدرت و صلابت ادامه پیدا کرده است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تأثیرگذاری اندیشه ها و آرمان های امام راحل و انقلاب در جهان افزود:امروز آموزه های انقلاب اسلامی، کرانه های مدیترانه را درنوردیده است.

ایران اسلامی امن ترین کشور جهان است

وی با اشاره به یکی از پیام های حضور باشکوه و دشمن شکن مردم ایران اسلامی در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن گفت: راهپیمایان در یوم الله ۲۲ بهمن اعلام می کنند که ایران اسلامی امن ترین کشور جهان بوده و این امنیت به برکت انقلاب و رهبری است.

سردار شریف با اشاره به ناراحتی استکبار از اقتدار و عزت ایران اسلامی یادآور شد: اگر عزت و اقتدار ایران اسلامی وجود نداشت، شاهد سر و صداهای آمریکایی ها نبودیم و قدرت جمهوری اسلامی ایران سبب شده تا آمریکا واکنش نشان دهد.

بالندگی در عرصه های اقتصادی و فرهنگی ضروری است

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر این نکته که باید آرمان های انقلاب اسلامی با قدرت دنبال شود، افزود: مسئولان در حال خدمت رسانی هستنداما همچنان تا رسیدن به آرمان های بلند انقلاب اسلامی فاصله وجود دارد.

وی با اشاره به موفقیت جمهوری اسلامی ایران در عرصه های دفاعی یادآور شد: امروز جمهوری اسلامی ایران در عرصه دفاعی به خودکفایی رسیده است و می توان با تلاش و همت، در عرصه های اقتصادی و فرهنگی نیز به بالندگی لازم رسید.