فرماندار صحنه: ثبات بازار و همدلی اجتماعی، اولویت ماه رمضان است

عبادالله کنجوریان، فرماندار شهرستان صحنه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان این ماه را فرصتی برای تقویت همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی عنوان کرد و اظهار داشت: صیانت از ثبات بازار و ایجاد اطمینان خاطر برای مردم در تأمین کالاهای مورد نیاز، از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است.

وی با قدردانی از حضور پرشور مردم شهرستان در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن، این همراهی را پشتوانه‌ای ارزشمند برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر مسئولان دانست و افزود: همدلی و مشارکت مردم موجب افزایش کیفیت خدمات و پاسخگویی سریع‌تر به نیازهای جامعه می‌شود.

کنجوریان در ادامه با اشاره به نقش مهم اصناف و بازاریان در حفظ تعادل بازار، بر ضرورت همکاری مستمر فعالان اقتصادی با دستگاه‌های نظارتی تأکید کرد و گفت: تعامل سازنده میان بازاریان و نهادهای نظارتی کلید پیشگیری از هرگونه التهاب قیمتی و تثبیت بازار برای شهروندان است.

وی افزود: رعایت اخلاق حرفه‌ای، عرضه منصفانه کالا و حمایت از مصرف‌کننده از اصلی‌ترین راهکارهای کنترل قیمت‌ها و ایجاد اطمینان در بازار محسوب می‌شود و انتظار داریم همه فعالان اقتصادی این مسئولیت اجتماعی را به جد دنبال کنند.

فرماندار صحنه تصریح کرد: مدیریت شهرستان با جدیت و پایبندی به قانون، ثبات بازار و تأمین نیازهای مردم را در ماه مبارک رمضان و تمامی ایام سال پیگیری خواهد کرد تا شهروندان با آرامش و اطمینان خاطر نیازهای خود را تأمین کنند.