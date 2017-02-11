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۲۳ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۵۵

انتخابت دور دوم کانون های محیط زیست محلات شهر تهران برگزار شد

انتخابت دور دوم کانون های محیط زیست محلات شهر تهران برگزار شد

انتخابات نماینده کانون های محیط زیست محلات شهر تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  دومین مرحله انتخابات نماینده دبیران کانون های محیط زیست محلات شهر تهران با حضور دکتر گلمکانی رئیس ستاد محیط زیست و دبیران منتخب کانون های محیط زیست محلات منطق ۲۲ گانه برگزار شد و خانم فاطمه شاه کرم به عنوان نماینده دبیران کانون محیط زیست مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، خانم مریم مهتابی به عنوان جانشین و آقای علیرضا عسگری به عنوان مسئول روابط عمومی انتخاب شدند.

در این جلسه گلمکانی ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های اعضای کانون های محیط زیست خاطرنشان ساخت، باید از ابتکارات و خلاقیت شهروندان در زمینه حل مسائل و معضلات محیط زیست و همچنین فرهنگ سازی مباحث مختلف استفاده نمود.

وی در ادامه گفت: کانون ها باید به صورت هوشمندانه ضمن شناسایی ذینفعان و دستگاه های اجرایی از ظرفیت های محلی جهت نیل به شعار شهر تازه که شهری دارای تنوع زیستی غنی، آب سالم، انرژی پاک، زمین و هوای پاک است بهره مند شوند.

گمکانی در پایان گفت: جهت تحقق این امر باید منصفانه نقد نمود و عقلانی عمل کرد.

کد مطلب 3904411

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