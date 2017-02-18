توسعه راهیان نور موجب تربیت نسل انقلابی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بسیج، مینو اصلانی مسئول سازمان بسیج زنان با بیان اینکه توسعه راهیان نور به نفع فرهنگ انقلابی و اسلامی است، اظهار داشت: از زمانی که اردوهای راهیان نور شکل گرفت تاثیرگذاری خود را بر روی مردم می‌گذاشت و این وظیفه ماست که هم اکنون نسل کنونی را در این اردوها با فرهنگ دفاع مقدس آشنا کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه در برگزاری اردوهای راهیان نور باید به بحث محتوایی آن بیشتر توجه کرد افزود: تربیت راوی و کسانی که بتوانند آنچه که در جنگ تحمیلی اتفاق افتاده را همه ساله برای زائرین راهیان نور به خوبی نقل کنند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اصلانی در ادامه تاکید کرد: باید رسانه‌های پرقدرت فرهنگی را راه‌اندازی کنیم و نفرات آنها را به همراه کاروان‌ها و زائران راهیان نور راهی مناطق عملیاتی کنیم و تا زمانی که به مقصد می‌رسند و در محل اقامتشان اسکان دارند زائران را همراهی کنند و به سطح آگاهی آنها بیافزایند. از جمله دیگر مواردی که در این سفرها مهم است وجود فضای مناسب خوابگاه‌ها و نمازخانه‌ها و استفاده از محتواهای فرهنگی مناسب مانند نصب بنر و بیلبورد است که به انداره کافی رعایت نشده است.

مسئول سازمان بسیج زنان با اشاره به اینکه یکی از اتفاقاتی که در دوران جنگ تحمیلی نیز انجام می‌شد بحث بدرقه رزمندگان بود اظهار کرد: برگزاری مراسم بدرقه برای زائران راهیان نور می‌تواند تاثیر خوبی بر روی زائران تا پایان سفرشان داشته باشد همچنین در طول سفر باید آنها را برای اینکه به کجا می‌روند با پخش کلیپ‌هایی تاثیرگذار در این زمینه کاملا آماده کرد چرا که تولید یک کلیپ با یک پیام مهم و تاثیرگذار به نسبت بهتر از تولید چندین اثر بی‌کیفیت و بی‌تاثیر است.

وی با بیان اینکه روی کلیپ‌های کوتاه با پیام غیرآشکار کار نمی‌شود، افزود:باید ما در ابتدا زائران راهیان نور را برای اینکه می‌خواهند به کجا بروند آماده کنیم و با فضاسازی مناسب مراسم بدرقه‌ای را برای آنها تدارک ببینیم و همچنین زمانی که به مقصد می‌رسند قرار است چه محتوایی به آنها انتقال داده شود از اهمیت بسیاری برخوردار است.