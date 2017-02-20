با چه زبانی بگوییم از مترو لوازم آرایش نخرید؟

صبحنو نوشت:دستفروشی در مترو پدیدهای است که همزمان با تولد این سامانه حملونقلی در تهران، متولد شد و هنوز هم با وجود تلاشها برای حذف این پدیده همچنان استوار و پایدار به روند خود ادامه میدهد. از جمله کالاهای پرطرفداری که هر روز بر میزان فروشندگان آن اضافه میشود فروش محصولات آرایشی-بهداشتی با قیمت متوسط رو به پایین است که مشتریان پر و پا قرص خودش را دارد.
حتی با وجود آنکه مسوولان مترو و وزارت بهداشت بارها اعلام کردهاند لوازم آرایشی و بهداشتی که در مترو به فروش میرسند قاچاق هستند و مورد تأیید نیستند، اما همچنان دستفروشان در مترو به فعالیت خود ادامه میدهند و مسافران نیز از آنها خرید میکنند. داشتن بارکد و بستهبندی مناسب از ویژگیهای مهم کالای اصیل است، اما متاسفانه بسیاری از کالاها بهویژه لوازم آرایشی، بدون بارکد و بسته بندی در مترو به فروش میرسند و فروشندگان به راحتی مدعی اصل و قابل پیگیری بودن کالای خود هستند. تا جایی که جنس خود را با شماره تلفن میدهند تا در صورت مشکل با آنها تماس بگیرند و جنس فروخته شده را پس بدهند. این روزها با نزدیک شدن به پایان سال میزان فروش این دسته از اقلام چند برابر شده و به قول معروف بازار فروش لوازم آرایشی بهداشتی تقلبی در مترو حسابی داغ است و فرصتطلبان تورشان را پهن کردهاند تا باز هم مانند هر سال از این آب گلآلود ماهی بگیرند. از آنجایی که تلاشها برای حذف دستفروشان موفقیتآمیز نبوده تنها راه نجات از این معضل نخریدن از دستفروشان است. پس لطفاً حداقل لوازم آرایشی و بهداشتیتان را از دستفروشان مترو تهیه نکنید.
لوازم آرایشی را از دستفروشان و مترو نخرید
رییس اداره آرایشی و بهداشتی اداره کل نظارت و ارزیابی فرآوردههای غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو درباره خرید محصولات آرایشی و بهداشتی در روزهای پایانی سال، توضیحاتی ارائه داد. به گزارش مهر، آقای مصطفی اسماعیلی گفت: «برای خرید محصولات آرایشی و بهداشتی، داروخانهها بهترین و مطمئنترین مراکزیاند که توصیه میکنیم مردم برای خرید به این مراکز مراجعه و خرید کنند. همچنین مراکز معتبر و فروشگاههایی که مجوز از وزارت بهداشت و اصناف را داشته باشند توصیه میشود. باید دقت داشته باشیم که به هیچعنوان از دستفروشان و ایستگاههای مترو لوازم آرایشی و بهداشتی تهیه و خرید نکنیم. محصولات آرایشی و بهداشتی وارداتی حتماً باید برچسب اصالت داشته باشند و بعد از خرید میتوان برای اطمینان از اصل بودن محصول کد محصول را که روی برچسب اصالت الصاق شده به شماره پیامکی که روی برچسب اصالت نوشته شده پیامک کنیم تا از اصل بودن محصولات اطمینان خاطر داشته باشیم. محصولات آرایشی و بهداشتی نباید در زیر نور خورشید قرار بگیرند و باید این محصولات در مغازهها و فروشگاهها دردمای مناسب نگهداری و فروخته شوند. مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا محصول قاچاق آرایشی بهداشتی نیز میتوانند آن را با شماره ۶۶۴۰۵۵۶۹-۰۲۱ روابط عمومی سازمان غذاودارو اطلاع دهند تا برخوردهای لازم صورت گیرد.»
دستفروشان تبلیغ میکنند، مسافران میخرند...
یکی از پولسازترین محصولات دستفروشان در مترو، لوازم آرایشی است. محصولاتی که اغلب بویی از علامت استاندارد و نشان کنترلهای بهداشتی نبردهاند و به سادگی میتوانند بیماریهای پوستی و... را شایع کنند. متاسفانه لوازم آرایشی عرضه شده در مترو اغلب تقلبی است یا بدون نظارت بهداشتی به کشور وارد شده است. به همین دلیل بهای آنها حتی کمتر از نصف قیمت لوازم آرایش تأیید شده از طرف وزارت بهداشت هستند و همین قیمت اندک نشانی از تقلبی و جعلی بودن اغلب این اجناس است. قیمتهایی که معمولاً بین هزار تا 15 هزار تومان هستند. حتی به علت آنکه نظارتی روی آنها نیست ممکن است تاریخ گذشته باشند که همین موضوع میتواند برای مصرف کننده خطرناک باشد؛ اما مسافران مترو هم غافل از این ماجرا، فریب تبلیغات اغلب غیرواقعی دستفروشان را میخورند و ابایی از خرید این کالا ندارند. چون تصورشان بر این است که قیمت پایین آنها به دلیل آن است که مغازهداران روی این لوازم آرایش به دلایل مختلف از جمله اجارهبها، مالیات، پول آب و برق و گاز و... میکشند.
نداشتن هولوگرام و نشان بهداشتی را جدی بگیرید
حجمِ کم لوازم آرایشی و سود قابل توجه آن موجب شده که بسیاری از زنان دستفروش در مترو این کالاها را برای فروش انتخاب کنند. آنها زمان تبلیغ فروش کالاهایشان دلیل قیمت پایین لوازم آرایشی عرضه شده در مترو را حذف هزینههای اجاره مغازه و مالیات اعلام میکنند و مسافران هم متقاعد میشوند؛ این در حالی است که فروشنده مترو یا بهدلیل آنکه خودش هم از این موضوع بیاطلاع است یا با وجود اطلاع داشتن تنها میخواهد محصول اش را بفروشد؛ منکر نداشتن هولوگرام یا نشان بهداشتی روی بستهبندی این محصولات میشوند. مسافران مترو هم بیتوجه به این موضوعات مهم، ابایی از خرید این کالا ندارند.
هشدارها را جدی بگیرید
شهروندان به دستفروشان اعتماد میکنند و نگرانی بابت خرید لوازم آرایشها ندارند. چون مترو را فضای عمومی میدانند و با این تصور که کسی نمیتواند در آنجا اجناس غیراستاندارد یا غیربهداشتی عرضه کند با لذت خریدهای مترویی خود را انجام میدهند در صورتی که بارها مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو، مسوولان و... اعلام کردهاند اکثر اجناس در مترو فاقد استانداردند. پس باید به چه زبانی گفته شود حداقل از خرید لوازم آرایشی و بهداشتی در مترو خودداری کنید؟
نظر شما