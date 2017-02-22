به گزارش خبرنگار مهر، حمزه امیری ظهر چهارشنبه در سومین نشست هم اندیشی رئیس و مدیران مراکز استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان لرستان با اشاره به لزوم برنامه ریزی مناسب برای شناسایی استعدادهای درخشان اظهار داشت: باید تلاش کنیم حمایت های تربیتی و معنوی از دانش آموزان دارای استعداد برتر به منظور بهره مندی از توانمندی ها و قابلیت های آنها در تعالی و پیشرفت کشور داشته باشیم.

وی بر ضرورت تعریف جامعه نخبگانی مطلوب، ایجاد فرصت فعالیت، پشتیبانی تدریجی و برنامه ریزی برای ارائه خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های فردی و گروهی به منظور تسهیل حرکت مناطق محروم در مسیر نخبگی مانند تأمین منابع علمی و اطلاعاتی، فراهم کردن امکانات مورد نیاز پژوهشی و آموزشی را ضروری برشمردند تاکید کرد.

رئیس بنیاد نخبگان لرستان با اشاره به مراحل موفقیت آمیز برنامه ملی شهاب و طرح دوست علمی در استان خاطر نشان کرد: سیاست های شناسایی بنیاد ملی نخبگان با سیاست های آموزش و پرورش هم خوانی بسیار نزدیکی دارند و طرح های مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان در بخش دانش آموزی باید با جدیت بیشتری به خصوص در مناطق محروم کشور اجرا شوند چرا که استعداد یابی از همان دوره ابتدایی و بالاتر نتایج درخشانی برای آینده کشور می تواند داشته باشد.

امیری در خصوص اجرای برنامه ملی شهاب افزودد: برنامه ملی شهاب با همکاری آموزش و پرورش و با هدف فرهنگ سازی و اجرایی کردن رویه استعداد یابی و استعدادپروری در پنج شهرستان استان در کلاس های پایه چهارم، پنجم و ششم به مرحله اجرا در آمده است که امیدواریم در سال های آتی شاهد تعمیم این برنامه در کل شهرستان های استان باشیم.

وی ابراز امیدواری کرد بنیاد نخبگان لرستان مصمم است با حمایت بنیاد ملی نخبگان، شناسایی، توانمندسازی و اثر گذاری دانش آموزان مستعد مناطق محروم را در اولویت کاری خود قرار دهد.

رئیس بنیاد نخبگان لرستان تعهد مداری را یکی از ویژگی های مدیران و مربیان مراکز استعداد درخشان دانست و خاطر نشان کردند: باید در پرورش استعدادهای این مرز و بوم طوری رفتار کنیم که آینده سازان کشور به خوبی در مدارس ما تربیت شوند.

امیری تصریح کرد: توجه جدی به سطح کیفی مدارس استعداد های درخشان باعث می شود تا فارغ التحصیلان ما بتوانند نقش مثبت خود را در کشور ایفا کنند.

وی قابلیت دانش آموزان المپیادی و برگزیدگان خوارزمی استان را شایسته دانست و اظهار امیدواری کرد: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد تعالی بیشتر این افراد باشیم.

رئیس بنیاد نخبگان لرستان برنامه ریزی برای ارتقای سطح کیفی آموزش های مدرسه ای به منظور پرورش خلاقیت و مهارت حل مسئله و همچنین توسعه آموزش های خاص برون مدرسه ای از طریق گسترش مراکز آموزشی، تربیتی و پژوهشی در حوزه های مورد علاقه دانش آموزان را اقداماتی مؤثر در راستای توانمندسازی برشمردد.