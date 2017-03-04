تداوم نشر اسکناس با واحد پولی ریال

مسعود رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که بسیاری از مردم با توجه به طرح تغییر واحد پولی از ریال به تومان انتظار داشتند که اسکناس های جدید رونمایی شده به واحد جدید انتقال یابد، گفت: تغییر ریال به تومان نیازمند طی مراحل قانونی است و تا زمانی که آن روند و تصمیم دولت و مجلس در این رابطه به صورت شفاف، مشخص نشود، بانک مرکزی اسکناس جدیدی با واحد تومان منتشر نخواهد کرد.

سرپرست ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: تا زمانی که دولت و مجلس تکلیفی در رابطه با تغییر واحد پول ملی ابلاغ نکرده اند، بانک مرکزی کار را به روال مشخص خود پیش خواهد برد و توقفی در نشر اسکناس‌های جدید نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی طبق روال عادی کار خود را انجام می دهد تا زمانی که قانون تکلیف دیگری صورت دهد.

رحیمی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی تصمیمی برای تغییر اسکناس هایی همچون ۲۰هزار یا ۵۰هزار ریالی دارد، گفت: لزوما برای اسکناس، طرح جدیدی در نشرهای جدید در دستور کار قرار نمی گیرد، فعلا هم برنامه ای برای تغییر طرح دو هزار تومانی وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به کاهش ابعاد اسکناس هزار تومانی، چه میزان صرفه جویی در حجم کاغذ اسکناس صورت می گیرد، گفت: هنوز حجم اسکناس ده هزار ریالی جدید مشخص نیست و قرار است که خردادماه ۹۶ روانه بازار شود، بنابراین فعلا نمی توان به صورت دقیق، این موضوع را برآورد کرد.