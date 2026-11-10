به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، برونو رودریگز وزیر خارجه کوبا تاکید کرد که اقدام نظامیان صهیونیست در ممانعت از ورود کمک های بشردوستانه به نوار غزه آن هم در شرایط نامطلوب ده ها هزار آواره فلسطینی غیرقابل قبول و جنایت کارانه است.

وی اضافه کرد که فلسطینی ها به دلیل جنگ و نسل کشی در نوار غزه مجبور شدند به چادرها پناه ببرند اما کاهش دمای هوا و بارش شدید باران مشکلات آنها را دو چندان کرده و هزاران چادر را غرق کرده است.

وزیر خارجه کوبا از جامعه بین الملل خواست اجازه تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه را ندهد.

جنبش مقاومت اسلامی حماس نیز روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که فاجعه انسانی در نوار غزه در پی جنگ نسل‌کشی و تخریب گسترده زیرساخت‌ها و امکانات زندگی همچنان ادامه دارد و با فرارسیدن فصل زمستان، رنج و مشکلات ساکنان و آوارگان این منطقه تشدید شده است.

حماس در این بیانیه تأکید کرد که رژیم اشغالگر به‌صورت سازمان‌یافته به مدیریت و دامن‌زدن به فاجعه انسانی در نوار غزه ادامه می‌دهد و در چارچوب جنگ نسل‌کشی جاری، در پی عمیق‌تر کردن بحران و طولانی‌کردن آن است؛ اقدامی که به گفته این جنبش، با هدف درهم‌شکستن اراده مردم فلسطین و نابودی امکانات زندگی در این منطقه صورت می‌گیرد، آن هم در شرایطی که توافق آتش‌بس امضا شده است.