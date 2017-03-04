دو خیریه برتر کشور در جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان، از مدیران دو خیریه برتر کشور آقایان صیفی مدیرعامل انجمن خیریه امام زمان خورزوق در استان اصفهان و سید محمد موسوی بنیان گذار کانون معلولین توانا از قزوین تقدیر شد.

انجمن خیریه امام زمان خورزوق در سال ۶۴ بنا بر تصمیم و همت افراد خیر و نیکوکار بنیان گذاری شده است و با توجه به اینکه این شهر از مناطق محروم کشور محسوب می‌شود در راستای تامین معیشت تعدادی از خانواده‌های محروم خورزوق فعالیت می‌کند.

کانون معلولین توانا نیز اشتغالزایی برای معلولان را مدنظر قرار داده است و بر این اساس ۹۲ درصد از پرسنل کارخانه معروف محصولات بهداشتی به مدیرعاملی موسوی معلول هستند.

موسوی بنیان گذار کانون معلولین توانا در اختتامیه جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اظهار داشت: بسیاری از اختراع‌های بشری به دلیل محدودیت ایجاد شده است و بر ای ناساس من محدودیت را لطف الهی می دانم که با پی بردن ارزش آن توانایی و سازندگی برمی خیزد.

حاکم کردن سرمایه داری الهی بجای سرمایه‌داری امپریالیستی یا کمونیستی را مدنظر دارم

وی هدف خود را از ایجاد اشتغال برای معلولان حاکم کردن سرمایه داری الهی به جای سرمایه‌داری امپریالیستی یا کمونیستی برشمرد و گفت: برای حفظ کرامت انسان ها معلولان را سر کار آوردم تا عشق امید و زندگی را برای این افراد زنده کرده و برای جامعه نیز ارزش آفرینی می کنم.

وی ادامه داد: هدف من این است که سرمایه داری نه شرقی و نه غربی را عینیت ببخشم و از متولیان امور نیز می خواهم سرمایه داری الهی را بر جامعه حاکم کنند.