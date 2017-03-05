اعزام دو هزار زائر خراسان جنوبی به عتبات عالیات در ایام نوروز

ابوالفضل نوفرستی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعزام کاروان های زیارتی عتبات از ۲۵ اسفندماه در استان آغاز و تا اواخر فروردین ماه نیز ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در این مدت هر هفته ۹ کاروان زمینی به عتبات عالیات اعزام خواهند شد، بیان کرد: علاوه بر این هر هفته یک کاروان به صورت هوایی به عتبات عالیات خواهیم داشت.

مدیرکل حج و زیارت خراسان جنوبی با بیان اینکه پیش ثبت نام سفرهای نوروزی عتبات عالیات از چند ماه قبل در استان آغاز شده است، عنوان داشت: در حال حاضر ظرفیت تمامی کاروان های اعزامی در ایام نوروز تکمیل شده است.

نوفرستی ادامه داد: هفته گذشته قرعه کشی انجام و متقاضیان بر اساس اولویت های تعیین شده به عتبات عالیات اعزام می شوند.

وی بیان داشت: این دوره از سفرهای زیارتی عتبات عالیات تا ماه مبارک رمضان اعلام شده که متقاضیان می توانند برای ثبت نام در این سفرها از هم اکنون ثبت نام کنند.

مدیرکل حج و زیارت خراسان جنوبی همچنین به تمهیدات پیش بینی شده برای زائران عتبات عالیات اشاره کرد و گفت: تمامی کاروان های اعزامی در این مدت بیمه بوده و از خدمات بهداشتی، خدماتی و پزشکی برخوردار هستند.

نوفرستی با بیان اینکه غذای زائران نیز به صورت متمرکز در آشپزخانه های عتبات تهیه خواهد شد، افزود: در این ایام تمامی امکانات سازمان حج و زیارت در خدمت زائران خواهد بود.

وی همچنین از زائران خواست تا از مسافرت با کاروان های آزاد خودداری کرده چراکه این کاروان ها که اغلب مسئولان ان از استان های همجوار هستند هیچ ارتباطی با سازمان حج و زیارت نداشته و در صورت هر گونه مشکل هیچ پاسخگویی برای زائران ندارند.