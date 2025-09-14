علی کاظمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حج و زیارت خراسان شمالی به منظور بهرهمندی از ظرفیت مشتاقان خدمت در حوزه کارگزاری حج و زیارت، در نظر دارد از میان واجدان شرایط مرد، مدیران کاروانهای عتبات عالیات را جذب کند.
وی افزود: متقاضیان فعالیت در کاروانهای عتبات عالیات تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ فرصت دارند برای ثبتنام در این فراخوان اقدام کنند.
مدیرکل حج و زیارت خراسان شمالی با اشاره به نحوه نامنویسی خاطرنشان کرد: علاقهمندان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی kargozaran.haj.ir در بخش «فراخوانها فراخوان معاونت آموزشی عتبات عالیات ۱۴۰۴» نسبت به تکمیل مراحل ثبتنام اقدام کنند.
کاظمی یادآور شد: متقاضیان پس از ثبتنام، احراز صلاحیت، گذراندن دورههای آموزشی و مصاحبه تخصصی، یک سفر به عنوان معاون آموزشی به عتبات عالیات اعزام میشوند و پس از کسب مهارتهای لازم میتوانند از طریق دفاتر خدمات زیارتی به عنوان مدیر کاروان فعالیت کنند.
نظر شما