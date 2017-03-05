۳۰ پروژه بهداشتی درمانی در شهرستان رزن احداث می شود

یوسف تراکمه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نوسازی مراکز بهداشتی و درمانی گفت: شبکه بهداشت و درمان شهرستان رزن نسبت به نوسازی ساختمان های فرسوده این حوزه اقدام کرده است.

وی با تأکید بر ارائه خدمات مطلوب بهداشتی درمانی به مردم اظهار داشت: مردم شایسته بهترین‌ها هستند و مجموعه، تمامی تلاش خود را در این زمینه به کار گرفته است تا با بهسازی فضاهای فیزیکی، تأمین تجهیزات پزشکی و جذب کادر مجرب، خدمات بهداشتی درمانی مطلوبی به شهروندان ارائه دهد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان رزن با بیان اینکه ساخت ۳۰پروژه در حوزه بهداشت و درمان شهرستان رزن پیش بینی شده است، افزود: از این تعداد، عملیات اجرایی ۱۸ پروژه در شهرستان رزن آغاز شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۸ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اعتبار برای این پروژه ها تخصیص داده شده است.

تراکمه افزود: مرکز بهداشتی درمانی «جامیشلو» با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی، خانه بهداشت «نظام آباد» با ۲۸ درصد و خانه بهداشت «چورمق» با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی از جمله پروژه های عمرانی شهرستان رزن هستند که در حال نوسازی است.

وی اظهار داشت: ۱۸ خانه بهداشت، ۷ محل زیست پزشک، ۳ مرکز جامع خدمات سلامت و همچنین یک مرکز آموزش بهورزی در دست نوسازی است.

یوسف تراکمه ادامه داد: آزمایشگاه مرکزی مرکز بهداشت شهرستان رزن از جمله پروژه های عمرانی خیر ساز است.

وی از تعمیر و بهسازی سقف ۱۸ خانه بهداشت طی سالجاری خبر داد و گفت: ۲ مرکز بهداشت نیز با مشارکت مردم و شوراها مورد تعمیر قرار گرفته است

مدیر شبکه بهداشت و درمان رزن اظهار داشت: ۸ خانه بهداشت نیز تا پایان سالجاری و با مشارکت مردم و شورا ها مورد تعمیراساسی خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در شهرستان رزن ۷۲خانه بهداشت وجود دارد.