تحقق درآمدهای مالیاتی پیش زمینه رهایی از اقتصاد تک محصولی است

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده محترم مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ظهر یکشنبه در بازدید از اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی ضمن دیدار با مدیر کل و مسئولان این مجموعه، در خصوص ابعاد مختلف اقدامات مالیاتی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور بحث و گفت و گو کرد.

تحقق عادلانه درآمدهای مالیاتی پیش زمینه رهایی از اقتصاد تک محصولی است

محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در این بازدید بر شفاف‌سازی مالیاتی تاکید کرد و افزود: ایجاد اعتماد مردم در این بخش بسیار مهم و اساسی است، چون مردم با پرداخت مالیات مشکلی ندارند.

وی گفت: حقوق بگیران جامعه با وجود درآمد کمی که دارند، مالیاتشان را به‌روز پرداخت می‌کنند و لازم است این حساسیت در مقابل همه قشرهایی که باید مالیات پرداخت کنند وجود داشته باشد تا عدالت اجتماعی رعایت شود.

سعیدی افزود: درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمد پاک و غیرتورم زا بوده و اداره کشور از این محل باعث توسعه و پیشرقت زیرساخت های اقتصادی کشور خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در دوران رکود، وصول مالیات باید به نحوی انجام گیرد که کمترین فشار بر اقشار کم درآمد کشور وارد شود و بهترین روش شناسایی منابع جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی وضعیت اداره کل امور مالیاتی استان را از لحاظ شاخص طرح تکریم، مطلوب دانست و افزود: در دیدارهای عمومی با مردم، مودیان این اداره کل از نظر ارائه خدمات مناسب و احترام متقابل بیشترین رضایت را از همکاران اداره کل دارند.

وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به نقطه مطلوب از نظر رشد درآمدهای مالیاتی، باید فرهنگ سازی مالیاتی به نحو احسن توسط رسانه ها انجام یافته و زیرساخت های لازم از جمله استفاده از صندوق مکانیزه فروش در بین اصناف رواج یابد.

سعیدی به بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: قانون فعلی ارزش افزوده تا یک سال دیگر تمدید شد و در این فاصله این قانون به طور کامل بازنگری شده و در جهت رفاه حال تولیدکنندگان و اصناف اصلاح خواهد شد.

وصول مالیات توام با جلب رضایت مودیان از اهداف امور مالیاتی آذربایجان شرقی است

غلامرضا شریفی مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی نیز در این دیدار گفت: یکی از اهداف اصلی همکاران این اداره کل، وصول مالیات توام با جلب رضایت مودیان مالیاتی است و در این مسیر بهترین شیوه، بسط و توسعه عدالت مالیاتی است.

وی به اجرای طرح جامع مالیاتی در استان اشاره کرد و افزود: با اجرای کامل این طرح و با دسترسی به بانک اطلاعات فعالان اقتصادی، تشخیص مالیات از حالت علی الراس خارج شده و شفافیت در رسیدگی به پرونده های مالیاتی بیشتر خواهد شد.

شریفی خاطر نشان کرد: در سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"، اقدامات چشمگیری در تکمیل فرایندهای مالیات بر ارزش افزوده و ایجاد اداره امور حسابرسی الکترونیکی انجام یافته است که در تحقق درآمدهای مالیاتی مثمر ثمر خواهد بود.

مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی در پایان گسترش تعامل با اتحادیه ها و انجمن های صنفی، شناسایی مودیان جدید مالیاتی، برگزاری کارگاه های آموزشی رایگان برای مودیان و اجرای توافق مالیاتی با اصناف را از جمله برنامه های اخیر این اداره کل برشمرد و گفت: این اقدامات موجب ترویج فرهنگ مالیاتی در جامعه شده است.