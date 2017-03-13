حجت‌الله جهانبخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات و پیش بینی‌های صورت گرفته برای پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال گفت: تمام نیروهای عملیاتی سازمان آتش نشانی کرمانشاه برای پیشگیری از حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال در حالت آماده باش به سر می برند.

وی افزود: تمام نیروهای ما به صورت پراکنده در نقاط مختلف شهر استقرار و گشت زنی خواهند داشت. حضور نیروهای ما در مراکز پر جمعیت شهر پررنگ تر خواهد بود.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه تصریح کرد: سعی ما این است که تمام نقاط شهری پوشش داده شود اما استقرار نیروهای ما در ۶ نقطه پر جمعیت شهر بیشتر خواهد بود تا بتوانیم بهترین عملکرد را در چهارشنبه آخر سال داشته باشیم.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه حوادث چهارشنبه آخر سال بیشتر متوجه نوجوانان و جوانان کم سن و سال تر است لذا خانواده ها باید نظارت های بیشتری بر فرزندان خود داشته تا شاهد بروز حوادث ناگوار در روزهای پایانی سال نباشیم.

جهانبخشی از آماده باش ۱۰۰ نیروی آتش نشان و ۲۰ خودروی امدادی در ۱۰ ایستگاه آتش نشانی کرمانشاه طی فردا سه شنبه و شب چهارشنبه سوری خبر داد.

وی توصیه هایی برای مراسم چهارشنبه سوری داشت و گفت: استفاده از مواد محترقه خطرناک و پرتاب این مواد به سمت خودروها از جمله مواردی است که باید به صورت جدی از آنها خودداری شود.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه همچنین در خصوص روشن کردن آتش در کنار درختان هشدار داد و افزود: پرتاب ترقه به سمت دیوار منازل نیز از جمله موارد خطرناک دیگری است که باید از آن پرهیز شود.

وی با اشاره به مزاحمت صدای انفجارهای مهیب برای افراد کهنسال و بیمار، از شهروندان خواست تا از وسایل آتش بازی بی خطر و کم صدا استفاده کنند.

جهانبخشی تعداد حوادث آتش سوزی در چهارشنبه سوری سال ۹۴ را ۲۵ مورد اعلام کرد که ۵ مورد از آنها مربوط به انفجار بوده و ۲۰ مورد دیگر نیز مربوط به آتش سوزی درختان و... بوده است.

وی تعداد مجروحین حوادث آتش سوزی سال گذشته را ۱۵ نفر اعلام کرد و گفت: امیدواریم امسال شاهد هیچ حادثه ای در این ایام نباشیم.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه، حوادث و انفجارهای سال ۹۳ در اثر مواد محترقه و ایام پایانی سال را نیز ۱۸ مورد اعلام کرد.