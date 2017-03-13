آمادگی ۳۴۰ نیرو و ۵۵ پایگاه اورژانس در چهارشنبه آخرسال کرمانشاه

صائب مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات اورژانس استان برای خدمات دهی در حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال گفت: به این منظور ۳۴۰ نیروی اورژانس در ۵۵ پایگاه شهری و جاده ای استان به کارگیری شده است.

وی افزود: هم چنین به این منظور ۱۰۰ دستگاه آموبولانس در نقاط مختلف استان و پایگاه های مذکور استقرار خواهند داشت.

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، هم چنین از انجام اقدامات ترویجی و آموزشی در راستای کاهش حوادث چهارشنبه آخر سال خبر داد و گفت: طی امروز به دانش آموزان ۵ مدرسه در کرمانشاه در خصوص موارد پیشگیرانه آموزش داده شد.

وی از تشکیل پویش مردمی «نه به مواد محترقه خطرناک» خبر داد و گفت: این پویش به به منظور احترام به شهدای آتش نشان و هم چنین حفظ جان افراد تشکیل شده است.

مدرسی از استقرار ۱۳ آمبولانس در ۱۳ شهرستان استان در کنار نیروهای پلیس خبر داد و گفت: مابقی آموبولانس ها در مسیرهای جاده ای و شهری بوده و در شهر کرمانشاه نیز در ۱۷ نقطه اعم از میادین و چهار راه ها استقرار خواهند داشت.

وی از به کارگیری ۳۰ دستگاه موتورلانس نیز در چهارشنبه آخر سال و در سراسر استان خبر داد و گفت: هم چنین در راستای آموزش به شهروندان چندین برنامه تلویزیونی نیز پخش شده تا علاوه بر اطلاع رسانی، حساسیت نسبت به این موضوع در خانواده های کرمانشاهی ایجاد شود.

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، از ارسال پیامک های آموزشی مبنی بر نظارت خانواده ها نسبت به فرزندان و استفاده از مواد محترقه استاندارد ارسال شده است.

وی در پایان از آمادگی کلیه نیروها و تجهیزات بیمارستان های طالقانی و امام خمینی(ره) کرمانشاه نیز برای حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال(فردا شب) خبر داد.