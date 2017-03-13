نصب بدافزار روی گوشی قبل از خرید/ گوشی های آلوده شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک تایمز، این اولین بار است که خبری در مورد نصب بدافزار بر روی تلفن های همراه به طور پیش فرض و قبل از خریداری گوشی های مختلف منتشر می شود. امری که نشان می دهد هکرها و ویروس نویسان تا چه حد امنیت گوشی های هوشمند را تهدید می کنند.

بررسی های موسسه امنیتی چک پوینت نشان می دهد که بدافزار یاد شده بر روی ۳۸ گوشی اندرویدی و قبل از فروش آنها به خریداران نصب شده است. ظاهرا این بدافزار در زمان تولید گوشی های یاد شده در کارخانه بر روی آنها نصب نشده و در فرایند توزیع گوشی های یاد شده در بازار به آنها اضافه شده است.

فهرست تعدادی از گوشی های آلوده به این بدافزار به شرح زیر است:

۵ Asus Zenfone ۲

Galaxy A۵

Galaxy Note ۲

Galaxy Note ۳

Galaxy Note ۴

Galaxy Note ۵

Galaxy Note ۸.۰

Galaxy Note Edge

Galaxy S۴

Galaxy S۷

Galaxy Tab ۲

Galaxy Tab S۲

Lenovo A۸۵۰

Lenovo S۹۰

LG G۴

Nexus ۵

Nexus ۵X

OppoR ۷ plus

Oppo N۳

vivo X۶ plus

Xiaomi Mi ۴i

Xiaomi Redmi

ZTE x۵۰۰

کار اصلی بدافزار یاد شده سرقت اطلاعات ذخیره شده بر روی گوشی ها و همین طور ارسال انبوه آگهی ها برای کاربران تلفن های همراه است. اما یکی از این بدافزارها که در برخی از این گوشی ها نصب شده یک باج افزار به نام «اسلاکر» است که تمامی فایل های موجود در گوشی را قفل گذاری کرده و برای باز کردن قفل آنها از کاربر تقاضای باج می کند.

کاربران برای حفاظت از خود و جلوگیری از سواستفاده بدافزار یاد شده باید از امکانات امنیتی متنوعی اعم از برنامه های ضدویروس و همین طور بلوکه کردن برنامه های مشکوک و ارسالی از منابع ناشناس استفاده کنند.