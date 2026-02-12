محمد محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط جوی حاکم بر استان گفت: در حال حاضر در برخی محورهای کوهستانی بارش برف و کولاک مقطعی گزارش شده که موجب لغزندگی سطح جاده‌ها شده است، از این‌رو رانندگان باید با احتیاط کامل و رعایت نکات ایمنی در این مسیرها تردد کنند.

وی با بیان اینکه تمامی محورهای اصلی و فرعی استان باز و تردد در آن‌ها برقرار است، افزود: در حال حاضر هیچ‌گونه انسدادی در شبکه راه‌های استان وجود ندارد، اما عبور از گردنه‌ها بدون نصب زنجیرچرخ امکان‌پذیر نیست و رانندگان باید تجهیزات زمستانی به‌همراه داشته باشند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان بر رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب و توجه به توصیه‌های پلیس راه و نیروهای راهداری تأکید کرد و گفت: رعایت این موارد نقش مهمی در پیشگیری از بروز حوادث رانندگی در شرایط نامساعد جوی دارد.

محمدی از شهروندان خواست پیش از آغاز سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌های استان و کشور به سامانه تلفنی ۱۴۱ مراجعه کرده یا از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی www.۱۴۱.ir اطلاعات لازم را دریافت کنند و در صورت امکان از انجام سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.