به گزارش خبرنگار مهر، وهاب میزانی روز چهارشنبه در آئین افتتاح ۶ پروژه شهرداری قزوین به مناسبت روز شهردار با اعتبار ۱۷۰میلیارد ریال برگزار شد اظهار کرد: با احداث پایانه نسیم شمال امکانات خوبی به مسافران و رانندگان ارائه خواهد شد و بسیاری از مشکلات در راستای حمل و نقل مسافرت‌های شمال و شمال غرب کشور در قزوین حل خواهد شد.

وی بیان کرد: ۱۰دستگاه اتوبوس درون شهری با اعتبار ۱۰میلیارد تومان خریداری شده است که این مهم یکی از اقدامات مهم شهرداری قزوین در سال جاری بوده است.

میزانی بیان کرد: به دلیل مشکلات تحریم، شهرداری قزوین نتوانسته از سال ۸۹ اتوبوس جدیدی خریداری کند که بعد از آن شهرداری به موضوع نوسازی اتوبوس های شهرداری پرداخت اما با تلاش های فراوان توانست امسال ۱۰ دستگاه اتوبوس جدید را خریداری کند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین اظهار کرد: این اتوبوس ها دارای تجهیزات و امکانات ویژه هستند و همچنین قابل بهره برداری برای معلولان و جانبازان است.

میزانی بیان کرد: در گذشته دولت برای خرید اتوبوس اعتبار اختصاص می‌داد اما اکنون این اعتبار اختصاص داده نمی‌شود و شهرداری قزوین در این شرایط اقتصادی توانسته است این میزان بودجه را برای خرید ۱۰دستگاه اتوبوس هزینه کند و این مهم بسیار ارزشمند است.

وی پیشنهاد داد: با توجه به اینکه پایانه نسیم شمال قزوین در روز شهردار به بهره‌برداری رسیده است این پایانه به نام شهید باکری نامگذاری شود.