تلگراف: مرگبارترین پهپاد انتحاری ایران، حامل پیامی برای ترامپ است

به گزارش خبرگزاری مهر، تلگراف امروز سه شنبه در گزارشی اعلام کرد: پهپاد «حدید ۱۱۰» ایران ارتقا یافته است؛ این پهپاد اکنون در ارتفاع پایین‌ تری پرواز می‌ کند، سرعت بیشتری دارد و شناسایی آن دشوارتر است. این پهپاد رادارگریز جدید که به پیشرانه جت مجهز است و به حداکثر سرعتی بیش از ۳۰۰ مایل در ساعت (حدود ۴۸۰ کیلومتر در ساعت) می‌رسد، به‌گونه‌ای ساخته شده که بتواند از سد پدافند هوایی آمریکا عبور کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده است که این پهپاد طی ۲ هفته گذشته برای نخستین بار عملیاتی شده و به سمت پایگاه‌ها و ناوهای جنگی آمریکا در منطقه شلیک شده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی «تلگراف»، این پهپاد نسخه پیشرفته‌ای از مدل استاندارد «حدید ۱۱۰» است؛ سلاحی که مقامات ایرانی آن را یکی از توانمندترین تسلیحات خود می‌دانند. آنچه «حدید ۱۱۰» جدید را متمایز می‌کند، سرعت و قابلیت رادارگریزی آن است. در حالی که بیشتر پهپادهای تهاجمی ایران ملخی هستند، این مدل به موتور توربوجت مجهز است، سرعت آن را به ۳۱۶ مایل در ساعت می‌رساند و آن را به سریع‌ترین پهپاد شناخته‌شده ایران تبدیل می‌کند. این پهپاد توسط یک پیشران (بوستر) سوخت جامد پرتاب می‌شود که پیش از روشن شدن موتور جت، آن را به سرعت و ارتفاع لازم می‌رساند و امکان به‌کارگیری سریع آن در میدان نبرد را فراهم می‌کند. سرعت بالا، مزیت بزرگی در میدان نبرد برای آن ایجاد می‌کند. عملکرد سامانه‌های پدافند هوایی بدین‌گونه است که تهدید ورودی را شناسایی و رهگیری می‌کنند.

تلگراف اضافه کرد: «حدید ۱۱۰» جدید به‌گونه‌ای طراحی شده که این بازه زمانی را به حداقل برساند و پیش از آنکه توپ‌ها و موشک‌های محافظ هدف فرصت واکنش داشته باشند، به آن برخورد کند. شکل ظاهری این پهپاد برای پنهان ماندن از دید رادار طراحی شده است؛ به‌طوری که کارشناسان آن را دارای بدنه‌ای یکپارچه و بدون پیچ‌ و مهره توصیف می‌کنند.

به گزارش این رسانه، سلاح جدید که در بحبوحه جنگ (تجاوز آمریکا علیه ایران) رونمایی شد، چیزی فراتر از صرفا نمایشی از قدرت آتش است؛ بلکه بیانگر نیت و اراده سپاه پاسداران است. ظهور این پهپاد با تحولی غیرمعمول در جریان جنگ هم‌زمان شد و پیامی برای دولت آمریکا به شمار می آید.