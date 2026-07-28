صفوف بنزین در کرمان ادامه دارد؛ رونمایی از ۵۰ لیتر بنزین ۵ هزار تومانی

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: طرح کدینگ سوخت که از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ با وعده مبارزه با قاچاق بنزین در استان کرمان اجرایی شد، نه تنها به هدف خود نرسیده، بلکه صف‌های طولانی پشت جایگاه‌های سوخت را به معضلی روزمره برای شهروندان و مسافران تبدیل کرده است.

در تازه‌ترین اقدام پس از مصاحبه های متعدد نمایندگان و مسئولان کرمان، کارتهای سوخت از جایگاههای حذف و بنزین ۵ هزار تومانی وارد کارت سوخت کرمانی ها شد.

۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی در کارتها باقی ماند اما ۲۰ لیتر از سهمیه سوخت ۳۰۰۰ تومانی کاسته شد و۲۷ لیتر سوخت ۵ هزار تومانی وارد کارتهای سوخت شد.

این طرح اما هیچ مشکلی از صفوف طولانی سوخت در کرمان به خصوص در جنوب و شرق کرمان حل نکرد.

در همین روزها البته یک تانکر سوخت در سیرجان کشف شد که بار دیگر مهر تایید بر این بود که قاچاق سوخت از کرمان به مرزها انجام نمی شود، بلکه قاچاقچیان برای انتقال سوخت قاچاق از استان های مرکزی به مرزهای شرقی از جاده های کرمان استفاده می کنند.

فرمانده انتظامی سیرجان در این خصوص از توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در عملیات مأموران پاسگاه خیرآباد خبر داد.

سرهنگ رمضان نژاد، با اشاره به توقیف این کامیون در محور«سیرجان- شیراز» با ۴ پلمب و مدارک جعلی مربوط به حلال نفتی گفت: سوخت‌های قاچاق به شرکت نفت تحویل و راننده که در صدد انتقال این محموله به شرق کشور بود به مرجع قضائی معرفی شد.

به نظر می رسد در حالی مردم کرمان برای تهیه سوخت مورد نیاز روزانه با اجرای طرح کدینگ با مشکل مواجه شده اند که قاچاق سوخت از جایی دیگر انجام می شود.

وعده اول؛ اجرای طرح جدید از اول مرداد

محمدعلی طالبی، استاندار کرمان چندی قبل در جمع خبرنگاران از اجرای طرح جدید مدیریت مصرف سوخت از اول مردادماه خبر داد و گفت: موافقت دستگاه‌های ملی در خصوص طرح مدیریت و توزیع مصرف سوخت گرفته شده و به زودی ابلاغ خواهد شد.

بر اساس این طرح که از اول مرداد آغاز شده، کارت‌های عمومی سوخت از چرخه مصرف حذف و سهمیه هر خودرو به صورت کامل روی کارت شخصی شارژ می‌شود و سهمیه لایه سوم با نرخ پنج هزار تومان، علاوه بر سهمیه‌های قبلی با نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، به کارت سوخت خودروها اضافه می‌شود.

احمد سالاری‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان هم تأکید کرده که حجم کل سهمیه دریافتی هر خودرو تغییری نمی‌کند.

با این حال، این طرح نیز با انتقادات و ابهاماتی همراه بوده است.

مهم‌ترین پرسش این است که با حذف کارت‌های عمومی جایگاه‌ها، تکلیف مسافران عبوری از کرمان چه خواهد شد؟

همچنین بخشی از سهمیه سه هزار تومانی به سهمیه ۵ هزار تومانی منتقل شد و در ازای جمع آوری کارت های سوخت از جایگاه ها تنها ۷ لیتر سوخت به مردم عرضه شد.

طرح دوم سوخت رونمایی شد

پس از انتقادات مردم، استاندار کرمان امروز طرحی جدید را رونمایی کرد و گفت: به زودی این طرح ابلاغ و در کرمان اجرا می شود.

محمد علی طالبی ، با شفاف‌سازی درباره وضعیت سوخت استان کرمان، از اختصاص ۵۰ لیتر سهمیه سوخت مازاد به کارت‌های سوخت شهروندان خبر داد.

وی تأکید کرد: سهمیه ۶۰ لیتری بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان بدون تغییر باقی می‌ماند و کاهش سهمیه ۳۰۰۰ تومانی از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر، یک تصمیم سراسری و ملی است و مختص کرمان نیست.

محمد علی طالبی، همچنین اعلام کرد که پس از اتمام سهمیه‌های مقرر، امکان خرید بنزین آزاد با نرخ پالایشگاه برای شهروندان فراهم خواهد بود تا هیچ‌ گونه اختلالی در تأمین سوخت خانواده‌ها ایجاد نشود.

کرمانی ها در انتظار ابلاغ طرح جدید

وی با اشاره به اقدامات ویژه برای مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی در استان کرمان، افزود: آنچه برای استان کرمان پیش‌بینی شده، این است که کارت‌های سوخت جایگاه‌ها در سطح استان جمع‌آوری شود و معادل میزان مصرف بنزین با نرخ ۵ هزار تومان، سهمیه‌ای متناسب به کارت‌های سوخت شهروندان استان اختصاص یابد.

وی گفت: توافقات مربوط به اجرای این تصمیم روز یکشنبه نهایی شده و در حال حاضر منتظر ابلاغ رسمی آن هستیم.

پای درد دل مردم کرمان در صفوف طولانی سوخت

خبرنگاران مهر در استان کرمان برای بررسی آخرین وضعیت سوخت گیری امروز در شهرستان های مختلف با مردم گفتگو کردند.

محمد، شهروند جیرفتی با اشاره به دمای بالای ۵۰ درجه در این شهر گفت: واقعا انتظار چند ساعته برای سوخت گیری ۲۰ لیتر بنزین بسیار سخت است.

وی افزود: با اجرای طرح جدید فقط ۷ لیتر سوخت به سهمیه ما افزوده شده است، اما با توجه به فاصله زیاد روستاها و شهرها از یکدیگر این میزان سوخت در کرمان بسیار اندک است.

وی گفت: اکثر مردم در جیرفت و شهرستانهای جنوبی کرمان کشاورز هستند، اکنون زمان برداشت محصولات است و باید دائما به مزارع رفت و آمد کنیم و حمل و نقل محصول نیز نیاز به سوخت دارد، اما چطور می توان با ۲۰ لیتر بنزین فعالیت های روزانه را انجام دهیم.

احمد، یک شهروند فهرجی نیز با اشاره به فصل برداشت خرما در شهرستانهای شرقی استان کرمان گفت: ما باید برای برداشت خرما در این فصل از سال فعالیت بیشتری داشته باشیم و رفت و آمد کنیم، اما بنزینی وجود ندارد و در نهایت مجبوریم بنزین آزاد از مغازه ها با چندین برابر قیمت خریداری کنیم.

وی افزود: از چند ماه قبل مسئولان دائما مصاحبه می کردند و از حل مشکل از ابتدای مرداد خبر می دادند، اما با اجرای طرحی که از ابتدای مرداد شروع شده نه تنها صف های بنزین حذف نشده، بلکه مشکلات مردم بیشتر شده است.

حسن، شهروند زرندی نیز در گفتگو با مهر بیان کرد: یک جایگاه بنزین در این شهر برای مسافران در نظر گرفته شده است و چون آنها امکان سوختگیری از سایر جایگاه های سوخت را ندارند و کارت آزاد هم وجود ندارد، صف های سوخت طولانی شده است و مسافری که در حال عبور از شهرستان است باید به یکباره چند ساعت در صف منتظر بماند که ۲۰ لیتر بنزین بزند.

وی با اشاره به وجود باغ های پسته در این شهرستان و لزوم رفت و امد کشاورزان گفت: مسئولان باید طرح کدینگ را از کرمان حذف کنند و این طرح اشتباه باید رفع شود، چون زندگی مردم را مختل کرده است.

محمدعلی، شهروند کرمانی نیز در گفتگو با مهر بیان کرد: من هزینه زندگی را با مسافرکشی تامین می کردم، اما بعد طرح کدینگ دیگر نمی توانم کار کنم و مجبورم هر روز با همین ۲۰ لیتر بنزین کار کنم و بقیه روز در خانه بمانم و نتوانم کار کنم.

وی خواستار حل ریشه ای طرح کدینگ در کرمان شد و گفت: کرمان استان گردشگری است و ۱۰ اثر ثبت جهانی دارد، چطور انتظار داریم وقتی به مسافران بنزین نمی دهیم مسافری وارد کرمان شود.

وی گفت: در همه استان ها کارت سوخت وجود دارد و بدون مشکل سوختگیری می کنند، اما وقتی وارد کرمان ، هرمزگان و سیستان بلوچستان می شویم این مشکل عجیب سوختگیری دیده می شود که چهره استان را نیز مخدوش کرده و مسافری وارد کرمان نمی شود.

فاطمه، شهروند رفسنجانی هم با اشاره به اینکه استاد دانشگاه است و باید هر روز به کرمان سفر کند گفت: نمی توانم از خودروی شخصی استفاده کنم و هر روز باید قسمت عمده حقوقم را برای هزینه رفت و آمد به کرمان پرداخت کنم.

وی افزود: با اجرای این طرح کدینگ، روند زندگی مردم با مشکل مواجه شده و بارها هم به مسئولان در سطح ملی و استانی اعلام شده است و انتظار داریم مسئولان این مساله را درک کنند.

وی گفت: قاچاق سوخت را باید در سطح کلان پیگیری کرد، زیرا تانکرهای سوخت بعضا اقدام به قاچاق می کنند و این مساله ربطی به مردم عادی ندارد.

حالا باید منتظر ماند و دید طرح جدیدی که امروز استاندار کرمان از آن رونمایی کرده است آیا عملیاتی می شود و در صورت اجرا می تواند مشکل مردم را رفع کند یا همچنان صف های طولانی سوخت و بازار سیاه توزیع سوخت که نتیجه اجرای طرح کدینگ است در کرمان ادامه می یابد؟