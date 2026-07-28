  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۴

نقل و انتقالات لیگ بیست و ششم؛

رونمایی نساجی از گزینه پرسپولیس

رونمایی نساجی از گزینه پرسپولیس

با اعلام باشگاه نساجی، دانیال ایری با عقد قراردادی شاگرد سید مجتبی حسینی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانیال ایری مدافع فصل گذشته تیم فوتبال ملوان با عقد قراردادی شاگرد حسینی شد.

رسانه باشگاه نساجی نوشت: «تکرارِ تاریخ، ما ریشه در یک خاکیم؛ پیراهن نساجی بر تَن دانیال ایری

بازیکنان گنبدی و گلستانی در تاریخ پرافتخار و باصلابت نساجی، نقش پررنگی داشتند که از بین آنها می توان به قدیر غفاری مدافع ملی‌پوش دهه ۷۰ اشاره کرد؛ حالا بعد از ۳ دهه، تاریخ تکرار شده است و دانیال ایری، ملی‌پوش جوانِ اهل گنبد، پیراهن باارزش نساجی را به تن خواهد کرد تا بار دیگر در پهنه‌ی شمال کشور با قلمی به رنگ سرخ بنویسند: ما ریشه در یک خاکیم؛ دانیال عزیز؛ به خانه‌ی فوتبالی تمامِ مازندرانی‌ها و گلستانی‌ها خوش آمدی، اینجا قلب‌ها برایت می‌تپند.

اینجا در سرزمین سبز شمال، نامت با فریادهای عاشقانه‌ی هواداران گره می‌خورد؛ به عشق این پیراهن بجنگ، که نفس‌های ما در هر قدمت جاریست.»

ایری یکی از گزینه های پرسپولیس و استقلال بود.

کد مطلب 6902149

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها