رونمایی نساجی از گزینه پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، دانیال ایری مدافع فصل گذشته تیم فوتبال ملوان با عقد قراردادی شاگرد حسینی شد.

رسانه باشگاه نساجی نوشت: «تکرارِ تاریخ، ما ریشه در یک خاکیم؛ پیراهن نساجی بر تَن دانیال ایری

بازیکنان گنبدی و گلستانی در تاریخ پرافتخار و باصلابت نساجی، نقش پررنگی داشتند که از بین آنها می توان به قدیر غفاری مدافع ملی‌پوش دهه ۷۰ اشاره کرد؛ حالا بعد از ۳ دهه، تاریخ تکرار شده است و دانیال ایری، ملی‌پوش جوانِ اهل گنبد، پیراهن باارزش نساجی را به تن خواهد کرد تا بار دیگر در پهنه‌ی شمال کشور با قلمی به رنگ سرخ بنویسند: ما ریشه در یک خاکیم؛ دانیال عزیز؛ به خانه‌ی فوتبالی تمامِ مازندرانی‌ها و گلستانی‌ها خوش آمدی، اینجا قلب‌ها برایت می‌تپند.

اینجا در سرزمین سبز شمال، نامت با فریادهای عاشقانه‌ی هواداران گره می‌خورد؛ به عشق این پیراهن بجنگ، که نفس‌های ما در هر قدمت جاریست.»

ایری یکی از گزینه های پرسپولیس و استقلال بود.