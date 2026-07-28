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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۷

پایگاه آمریکا در اردن هدف حمله موشکی قرار گرفت

پایگاه آمریکا در اردن هدف حمله موشکی قرار گرفت

رسانه‌های منطقه دقایقی پیش از حملات موشکی به پایگاه آمریکا در اردن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری گزارش دادند: یک موشک در مناطق مرزی میان اردن و فلسطین اشغالی اصابت کرده است.

همزمان گزارش‌ها حاکی از فعال شدن سامانه‌های پدافند هوایی در اردن است.

پایگاه خبری اکسیوس نیز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد: ایران موشک‌های بالستیک به سمت یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن شلیک کرده است.

این مقام آمریکایی مدعی شد موشک‌های شلیک‌شده پیش از اصابت به هدف توسط سامانه‌های دفاعی رهگیری شده‌اند.

تاکنون مقام‌های ایرانی و اردنی درباره این ادعا اظهار نظری نکرده‌اند.

نفت خام آمریکا ۴/۴ درصد افزایش یافت

در پی حمله موشکی دقایق پیش به پایگاه آمریکا در اردن قیمت نفت خام آمریکا ۴/۴ درصد افزایش یافت و به ۸۲/۷۸ دلار رسید.

ادعای تکراری ارتش آمریکا: همه موشک‌ها را ساقط کردیم

ستاد تروریستی فرماندهی مرکزی آمریکا به رسم همیشگی خود بازهم ادعا کرد که تمامی موشک‌های شلیک شده ایران به اردن را ره‌گیری و منهدم کرده است.

در اطلاعیه بامداد امروز سنتکام آمده است: «ساعت ۵:۴۵ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه، چندین موشک بالستیک از ایران شلیک کردند. همه موشک‌های ایرانی با موفقیت رهگیری شدند. نیروهای آمریکایی هوشیار و در آمادگی بالا هستند».

این ادعا در حملات پیشین نیز بیان شده اما هربار با انتشار تصاویر ماهواره‌ای یا تلفات نظامیان، کذب آن‌ها فاش شده است.

کد مطلب 6902299

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
      5 2
      پاسخ
      جنگ هیچ کس دوست نداره
    • ترک اوغلی IR ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
      6 18
      پاسخ
      امکان ندارد اشغالگران غیرازدروغ بلد باشند.عمل آنها غصب.جنایت.گفتارشان همچون عملشان کذب و دهانشان کثیف و مرداراست....

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