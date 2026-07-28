مانچینی رسما سرمربی ایتالیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، روبرتو مانچینی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایتالیا انتخاب شد و بار دیگر هدایت آتزوری را برعهده گرفت. این مربی ۶۱ ساله پس از چند سال دوری، به نیمکت تیم ملی بازمی‌گردد؛ جایی که پیش از این توانسته بود یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های تاریخ فوتبال ایتالیا را رقم بزند.

مانچینی در دوره نخست حضور خود روی نیمکت ایتالیا، این تیم را به قهرمانی جام ملت‌های اروپا ۲۰۲۰ رساند و با ثبت رکوردهای قابل توجه، دوران موفقی را پشت سر گذاشت؛ هرچند در ادامه پس از ناکامی ایتالیا در راه صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ و در شرایطی پرحاشیه، از سمت خود کناره‌گیری کرد.

بازگشت مانچینی در شرایطی رقم خورده که فوتبال ایتالیا پس از ناکامی‌های اخیر در مسیر جام‌های جهانی، به دنبال بازسازی تیم ملی و آغاز پروژه‌ای جدید است. فدراسیون فوتبال ایتالیا پس از بررسی گزینه‌های مختلف، در نهایت تصمیم گرفت دوباره به سراغ سرمربی سابق خود برود.

بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال ایتالیا، در کنار انتخاب مانچینی، کلودیو رانیری نیز به عنوان مدیر فنی جدید آتزوری منصوب شده است تا در مسیر بازسازی ساختار تیم‌های ملی ایتالیا نقش داشته باشد.