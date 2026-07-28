به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های رده بندی و فینال ۵ وزن اول کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان عصر امروز در شهر باکو کشور آذربایجان به پایان رسید.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:



در وزن ۴۸ کیلوگرم، علی اسماعیلی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد با نتیجه ۱۱ بر ۱ بوحه از الجزایر را مغلوب کرد. وی در ادامه مقابل سلمانوف از آذربایجان با نتیجه ۶ بر ۱ و ضربه فنی شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دیدار نیمه نهایی مقابل حریفی از روسیه از دور رقابت ها کنار رفت.



در وزن ۵۵ کیلوگرم، وحید عشیری در دور نخست مقابل گئورگی کدلیزه از گرجستان با نتیجه ۵ بر ۳ و ضربه فنی شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دیدار یک چهارم نهایی مقابل کشتی گیری از قزاقستان، عشیری از دور رقابت ها کنار رفت.



در وزن ۶۵ کیلوگرم، آرمین قولی‌گله در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۴ مغلوب مناتساکانیان از ارمنستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دیدار نیمه نهایی مقابل حریفی از روسیه، قولی گله حذف شد.



علیرضا رضایی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر ایوانوف از آمریکا را شکست داد. وی در دور دوم کوباتوف از قرقیزستان را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد و به مرحله بعد راه پیدا کرد. رضایی در ادامه با نتیجه ۵ بر صفر از سد ایلیاس گادابورشف از روسیه گذشت و به دیدار نیمه نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ عبدالعزیز خولمیرزایف از ازبکستان از پیش روی برداشت و فینالیست شد. رضایی در فینال با نتیجه ۲ بر ۱ اصفهان حسن‌اف از آذربایجان را شکست داد و طلایی شد.



علی‌اکبر آکو پس از استراحت در دور نخست، در ادامه با نتیجه ۵ بر صفر پتر گروبر از جمهوری چک را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب تیموفی پریخودکو از اوکراین شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، آکو به جدول شانس مجدد بازگشت. آکو در این مرحله ابتدا با نتیجه ۷ بر ۳ سابا تاکیدزه از گرجستان را شکست داد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۲ بر ۱ سوخارف از روسیه را مغلوب کرد و برنزی شد.