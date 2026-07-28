خسروی در مسیر شکوه اربعین؛ روایت یک میزبانی متفاوت از زائران

خبرگزاری مهر - گروه استانها: هر سال با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، مرز بینالمللی خسروی بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه زائران عتبات عالیات قرار میگیرد؛ گذرگاهی تاریخی که به واسطه نزدیکی به بغداد، امنیت مسیر، ظرفیت بالای پذیرش و برخورداری از زیرساختهای گسترده، به یکی از مهمترین و مجهزترین مرزهای زمینی کشور برای تردد زائران تبدیل شده است. مرزی که امروز تنها یک گذرگاه خروجی نیست، بلکه به نماد آمادگی، برنامهریزی و همافزایی دستگاههای اجرایی برای میزبانی از میلیونها عاشق حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تبدیل شده است.
خسروی که در شهرستان قصرشیرین و در غرب استان کرمانشاه واقع شده، از دیرباز یکی از مهمترین دروازههای ارتباطی ایران با کشور عراق بوده است. این مرز به دلیل موقعیت راهبردی، مسیر کوتاهتر تا شهرهای مقدس عراق و برخورداری از جادههای مناسب، همواره ظرفیت بالایی برای توسعه ترددهای زیارتی، تجاری و بینالمللی داشته است. در سالهای اخیر نیز با نگاه ویژه دولت و مسئولان استانی، سرمایهگذاری گستردهای برای توسعه امکانات این مرز انجام شده تا پاسخگوی افزایش روزافزون حضور زائران اربعین باشد.
امروز مرز خسروی با برخورداری از دهها هکتار پارکینگ، بیش از یکصد گیت خروجی و ورودی، هزاران مترمربع سایبان، سالنهای مجهز، سیستمهای سرمایشی، امکانات بهداشتی، مراکز درمانی، پایگاههای امدادی، خدمات بانکی، مخابراتی و رفاهی، یکی از کاملترین زیرساختهای مرزی کشور را در اختیار دارد. این امکانات سبب شده است زائران بتوانند با کمترین زمان انتظار و بیشترین سطح خدمات، سفر معنوی خود را آغاز کنند.
در کنار توسعه زیرساختهای فیزیکی، هماهنگی میان دستگاههای مختلف اجرایی نیز نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمترسانی داشته است. استانداری کرمانشاه، فرمانداری قصرشیرین، نیروهای انتظامی و مرزبانی، جمعیت هلالاحمر، اورژانس، راهداری، شهرداریها، شرکتهای خدماترسان، مواکب مردمی و دهها دستگاه دیگر، ماهها پیش از آغاز موج اصلی سفرهای اربعین، با تشکیل کمیتههای تخصصی و برگزاری جلسات مستمر، برنامهریزی دقیقی برای مدیریت تردد و ارائه خدمات به زائران انجام دادهاند.
یکی از مهمترین مزیتهای مرز خسروی، روان بودن تردد زائران است؛ موضوعی که با توسعه زیرساختها، افزایش گیتهای کنترل گذرنامه، تقویت ناوگان حملونقل عمومی، مدیریت هوشمند ترافیک و هماهنگی با طرف عراقی بیش از گذشته محقق شده است. امروز زائران پس از ورود به استان کرمانشاه، در مسیرهای منتهی به مرز از خدمات متنوعی شامل استراحتگاهها، موکبهای پذیرایی، ایستگاههای امدادی، خدمات فرهنگی، اطلاعرسانی، حملونقل و راهنمایی بهرهمند میشوند و همین موضوع، سفر از مرز خسروی را به تجربهای آرام، ایمن و منظم تبدیل کرده است.
مشارکت گسترده مردم نیز یکی از مهمترین ارکان موفقیت این مرز در ایام اربعین است. صدها موکب مردمی از ورودی استان تا نقطه صفر مرزی، با عشق و اخلاص در حال خدمترسانی به زائران هستند و در کنار دستگاههای اجرایی، جلوهای از همدلی، مهماننوازی و فرهنگ اصیل مردم کرمانشاه را به نمایش میگذارند. مجموعه این ظرفیتها موجب شده است مرز خسروی امروز نه تنها یکی از مهمترین مسیرهای عزیمت به عتبات عالیات، بلکه الگویی موفق از مدیریت، آمادگی زیرساختی و خدمترسانی گسترده در بزرگترین اجتماع مذهبی جهان باشد؛ ظرفیتی که هر سال با ارتقای امکانات و هماهنگی بیشتر، زمینه سفری ایمن، روان و خاطرهانگیز را برای زائران حضرت سیدالشهدا (ع) فراهم میکند.
زائر سمنانی: امکانات رفاهی و عبور سریع، خسروی را به بهترین مرز اربعین تبدیل کرده است
یکی از زائران اربعین حسینی از استان سمنان که امسال برای نخستین بار مرز بینالمللی خسروی را برای عزیمت به عتبات عالیات انتخاب کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر، از امکانات و خدمات ارائه شده در این پایانه مرزی ابراز رضایت کرد.
وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته از دیگر مرزهای کشور برای سفر اربعین استفاده میکرده است، اظهار کرد: امسال با توجه به اطلاعرسانی رسانهها و معرفی ظرفیتهای مرز خسروی، تصمیم گرفتیم این مرز را برای سفر انتخاب کنیم که خوشبختانه تجربه بسیار خوبی برای ما رقم خورد.
این زائر سمنانی افزود: مرز خسروی از نظر امکانات رفاهی، نظم، خدمات و سالن انتظار، یکی از بهترین مرزهای کشور است و شرایط فراهم شده برای زائران قابل تقدیر است.
وی با اشاره به وجود پارکینگهای متعدد و دسترسی مناسب به ناوگان حملونقل عمومی، تصریح کرد: فراوانی پارکینگها و استقرار اتوبوسها برای انتقال زائران باعث شده از همان ابتدای ورود، بدون دغدغه و معطلی بتوانیم مسیر خود را ادامه دهیم.
این زائر همچنین سالن انتظار مجهز و خنک مرز خسروی را از مهمترین مزیتهای این پایانه دانست و گفت: در ساعات گرم روز، وجود یک سالن مرزی مجهز و خنک، آرامش و آسایش قابل توجهی برای زائران فراهم کرده و این ویژگی، خسروی را نسبت به بسیاری از مرزهای دیگر متمایز کرده است.
وی با تمجید از سرعت انجام تشریفات خروج از کشور خاطرنشان کرد: عبور از گیتهای مرزی تنها در چند ثانیه انجام شد که واقعاً جای تقدیر دارد و نشان میدهد برنامهریزی مناسبی برای تسهیل تردد زائران انجام شده است.
این زائر در پایان با قدردانی از عوامل اجرایی و خدمتگزاران اربعین گفت: آنچه در مرز خسروی دیدیم، نشاندهنده آمادگی کامل دستگاههای مختلف برای میزبانی از زائران است و بدون تردید این مرز را به دیگر زائران نیز پیشنهاد میکنم.
زائر مازندرانی: امکانات خسروی سفر اربعین را آسانتر کرده است
یکی از زائران اهل استان مازندران که برای حضور در مراسم اربعین حسینی از طریق خط ریلی خود را به کرمانشاه رسانده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر، راهاندازی قطار از استانهای شمالی به کرمانشاه را یکی از مهمترین نقاط قوت سفر امسال عنوان کرد.
وی اظهار کرد: امسال برای نخستین بار با قطار به کرمانشاه آمدیم و این موضوع باعث شد بخش زیادی از مسیر را با آرامش و راحتی طی کنیم. راهاندازی این مسیر ریلی اقدام بسیار ارزشمندی بود که سفر زائران را تسهیل کرده است.
این زائر با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای حملونقل افزود: شنیدهایم قرار است خط راهآهن تا مرز خسروی ادامه پیدا کند. از مسئولان کشوری و بهویژه مدیران استان کرمانشاه میخواهیم این پروژه را با جدیت پیگیری کنند، زیرا تکمیل آن میتواند تحول بزرگی در جابهجایی زائران اربعین ایجاد کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر مسیر کرمانشاه تا مرز خسروی با خودرو طی میشود و اگرچه حملونقل عمومی برقرار است، اما ادامه یافتن خط راهآهن تا مرز، سفر زائران را بسیار آسانتر و روانتر خواهد کرد.
این زائر مازندرانی با قدردانی از خدمات ارائه شده در مرز خسروی گفت: امکانات رفاهی این مرز بسیار مطلوب است و سایهبانهای گسترده، مواکب و خدماتی که برای زائران فراهم شده، شرایط مناسبی را برای تردد ایجاد کرده است.
وی با اشاره به گرمای هوا در منطقه خاطرنشان کرد: هوای مرز خسروی در ساعات میانی روز بسیار گرم و گاهی غیرقابل تحمل است، به همین دلیل به زائران توصیه میکنم تا حد امکان ساعات عصر و غروب را برای عبور از مرز انتخاب کنند.
این زائر با مقایسه تجربه خود از سفر سال گذشته افزود: سال گذشته از مرز مهران تردد کردیم و گرمای شدید آنجا خاطره خوشی برای ما باقی نگذاشت، اما امسال با وجود گرمای خسروی، امکانات رفاهی، نظم، سایهبانها و خدمات مناسب باعث شد این سفر با آسایش بیشتری همراه باشد.
وی در پایان تأکید کرد: خسروی ظرفیت بسیار بالایی برای میزبانی از زائران دارد و با تکمیل پروژه راهآهن و توسعه بیشتر زیرساختها، میتواند به انتخاب نخست بسیاری از زائران اربعین تبدیل شود.
آمادگی مرز خسروی
علی سلیمی مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با دستور و پیگیریهای مستمر استاندار کرمانشاه، مجموعهای از پروژههای زیرساختی و خدماتی برای ارتقای کیفیت خدماترسانی به زائران اربعین در مرز بینالمللی خسروی اجرا شد که اکنون تمامی این طرحها در حال بهرهبرداری است.
وی افزود: احداث سایبان در ورودی پایانه مرزی، ساخت و تجهیز سرویسهای بهداشتی، اجرای عملیات آسفالت در مبادی ورودی، احداث پارکسوار، تکمیل ساختمانهای پشتیبانی و فضاسازی محیطی از مهمترین پروژههایی بود که در ماههای اخیر در مرز خسروی به اجرا درآمده و هماکنون در اختیار زائران قرار دارد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه ادامه داد: تعمیر و بهسازی سیستمهای تهویه، بازسازی ساختمانهای موجود، احداث سکوی نماز، ایجاد لاینهای جدید برای ساماندهی بهتر تردد زائران و سایر اقدامات مورد نیاز نیز به طور کامل انجام شده و مرز خسروی از هر نظر آماده ارائه خدمات مطلوب به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.
سلیمی با اشاره به آمادگی محورهای مواصلاتی استان نیز گفت: علاوه بر اقدامات انجام شده در پایانه مرزی، طی ماههای گذشته عملیات گسترده روکش آسفالت، لکهگیری، ایمنسازی مسیرها، اصلاح نقاط حادثهخیز و ارتقای زیرساختهای جادهای از ورودی استان تا مرز خسروی اجرا شده و محورهای تردد زائران در شرایط مطلوب قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: عملیات خطکشی مسیرهای منتهی به مرز نیز تکمیل شده و تمامی الزامات فنی و ایمنی برای تردد روان زائران فراهم شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: مجموعه راهداری استان با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای انسانی، ماشینآلات و امکانات، آمادگی کامل دارد تا در ایام اربعین حسینی، خدماتی ایمن، روان و شایسته به زائران در مسیرهای منتهی به مرز بینالمللی خسروی ارائه کند.
تردد بیش از ۶۲ هزار زائر از مرز خسروی در یک شبانهروز
بهرام سلیمانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش چشمگیر تردد زائران اربعین از مرز بینالمللی خسروی خبر داد و اظهار کرد: روند تردد زائران از این مرز همچنان روان، منظم و با شتاب مطلوب در جریان است و بر اساس آمارهای ثبتشده، در شبانهروز گذشته پنجم مردادماه بیش از ۶۲ هزار نفر از مرز خسروی تردد کردهاند.
وی افزود: از ابتدای عملیات اربعین تا پایان روز گذشته نیز مجموع تردد زائران از مرز بینالمللی خسروی از ۲۱۲ هزار نفر عبور کرده که بیانگر استقبال گسترده زائران از این گذرگاه رسمی و افزایش مستمر حجم ترددها نسبت به روزهای گذشته است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با اشاره به ارتقای سطح خدمات ارائه شده در مرز خسروی تصریح کرد: توسعه زیرساختها، آمادگی کامل دستگاههای اجرایی، فعالیت گسترده مواکب و هماهنگی مناسب میان مجموعههای خدماترسان، شرایط مطلوبی را برای ارائه خدمات به زائران فراهم کرده است.
سلیمانی ادامه داد: در حوزه حملونقل نیز برنامهریزیهای لازم انجام شده و ناوگان عمومی با ظرفیت مناسب برای جابهجایی زائران مستقر است تا فرآیند انتقال زائران با سهولت، سرعت و ایمنی انجام شود.
وی تأکید کرد: تمامی ظرفیتهای استان برای میزبانی شایسته از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بسیج شده و خدمترسانی در مرز خسروی با روندی رو به رشد و آمادگی کامل ادامه دارد.
مرز بینالمللی خسروی امروز با تکیه بر سالها تجربه، توسعه زیرساختها و همافزایی دستگاههای اجرایی، به یکی از آمادهترین مسیرهای تردد زائران اربعین حسینی تبدیل شده است؛ مرزی که در کنار امکانات گسترده، سالنهای مجهز، پارکینگهای مناسب، ناوگان حملونقل، خدمات امدادی و حضور پررنگ مواکب مردمی، تلاش دارد سفری ایمن، آرام و شایسته را برای عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) رقم بزند. رضایت زائرانی که از نقاط مختلف کشور این مسیر را انتخاب کردهاند، نشاندهنده ثمره برنامهریزیها و تلاش شبانهروزی مجموعه مدیران، نیروهای خدماترسان، خادمان مردمی و دستگاههای اجرایی استان کرمانشاه است. اکنون خسروی آماده است تا بار دیگر دروازهای مطمئن برای عبور زائران به سوی عتبات عالیات باشد؛ از همه عاشقان حسینی دعوت میشود با انتخاب این مرز تاریخی، ضمن بهرهمندی از خدمات فراهمشده، شاهد میزبانی گرم و صمیمی مردم کرمانشاه در مسیر زیارت اربعین باشند.
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