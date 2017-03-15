به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در راستای برنامه‌ها و فعالیت‌های اداره‌کل امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور این سازمان و با مشارکت ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان‌های آذربایجان، فارس، بوشهر، مازندران، کهکیلویه و بویراحمد، اصفهان، زنجان و خوزستان و نیز مؤسسه هنرهای معاصر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعدادی از گروه‌های فرهنگی و هنری، جشنواره نوروزی سال ۱۳۹۶ با اعزام گروه‌های فرهنگی و هنری در کشورهای مختلف جهان، برگزار می‌شود.

این جشنواره که هر سال به مناسبت آغاز سال جدید از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به اجرا در می‌آید، در سال ۱۳۹۶ نیز برای تعدادی از کشورهای ایرانی‌نشین برنامه‌ریزی شده و بر اساس آن اعزام ۲۸ گروه موسیقی، طنز، فرهنگی و هنری و مجری، به ۳۱ کشور از جمله سوئد، دانمارک، فنلاند، نروژ، بوسنی، آفریقای جنوبی، فیلیپین، قزاقستان، تایلند، فیلیپین، آذربایجان، هند، ترکیه، روسیه و ... انجام می‌شود.

اداره‌کل ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با ارسال اقلام فرهنگی نوروزی و حمایت از برگزاری جشن نوروز در دیگر کشورها، تلاش کرده تا زمینه بهره‌برداری و برگزاری جشن‌های متنوع ویژه این ایام را برای ایرانیان خارج از کشور فراهم کند. گروه‌های موسیقی اعزامی از سوی این اداره‌کل در برنامه‌های ویژه غیرایرانیان نیز در کشورهای مورد نظر به اجرای برنامه‌های متنوع خواهند پرداخت. رایزنی‌های فرهنگی ایران در کشورهای مختلف و همچنین تعدادی از سفارتخانه‌های کشورمان در اجرای هر چه با شکوه‌تر این برنامه‌ها همکاری دارند.