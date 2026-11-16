به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب بختیاری‌زاده و وریا غفوری عصر امروز دوشنبه در محل تمرین آبی پوشان با یکدیگر ملاقات کردند.



در این دیدار وریا غفوری ابتدا به سهراب بختیاری‌زاده بابت تشکیل تیمی همدل و نتایج خوب استقلال تبریک گفت و سهراب بختیاری‌زاده هم ضمن تشکر از حمایت‌های وریا غفوری از مجموعه تیم استقلال، به این نکته اشاره کرد که برای او این موضوع که وریا با وجود اینکه در مجموعه استقلال حضور ندارد، همدل با این مجموعه گام برمی‌دارد، اهمیت زیادی دارد و این نشان دهنده بزرگی وریا غفوری است.



در ادامه سهراب بختیاری‌زاده و وریا غفوری به گفت‌وگو پیرامون شرایط استقلال پرداختند.