حیدر العبادی:به آخرین مراحل آزادسازی موصل رسیدیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، حیدر العبادی نخست وزیر عراق امروز اعلام کرد که نیروهای این کشور در نبرد مبارزه با داعش در موصل به آخرین مراحل آزادسازی موصل رسیده اند.

نیروهای عراقی از صبح امروز در آخرین مراحل آزادسازی کامل موصل، دو روستا را در غرب این استان آزاد و ۱۱ تن از عناصر تروریست داعش را در این دو روستا به هلاکت رساندند.

نیروهای عراقی سپس به سمت ساختمان های مسکونی الیرموک در موصل پیشروی کردند و گذرگاه هایی امن برای خروج غیر نظامیان ایجاد کردند، آن گاه هنگام آزادسازی این ساختمان ها، ۴ تن از سرکرده های خارجی داعش را که ژاپنی و روس بودند، به اسارت گرفتند.

شماری از نیروهای عراقی نیز برای پاکسازی دروازه «باب الطوب» در موصل اعزام شدند که این نیروها، سرکرده نظامی داعش به نام «ابوعبدالرحمن الانصاری» را از پای در آوردند.

از سوی دیگر، فرمانده پلیس فدرال عراق اعلام کرد که «پل قدیمی» موصل به دست نیروهای عراقی افتاد و این نیروها در حال پیشروی به سمت رأس الخور هستند.

فرمانده پلیس فدرال عراق همچنین از آزادسازی ساختمان اداره گذرنامه در منطقه باب الجدید واقع در مرکز موصل خبر داد.

نیروهای عراقی در آخرین مراحل پیشروی در غرب موصل، مناطقی جدید را آزاد کرده و به مسجد النوری واقع در بخش قدیمی شهر موصل، نزدیک شدند.

عناصر داعش، از ترس سقوط آخرین سنگرهایشان در موصل، مردم و غیرنظامیان این شهر را به گروگان گرفتند و از آنها به عنوان سپر انسانی در برابر پیشروی نیروهای عراقی استفاده کردند.