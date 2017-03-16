احمد دستمالچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نشست «آستانه ۳» که به تازگی برای حل سیاسی بحران سوریه در قزاقستان برگزار شد، اظهار داشت: در این نشست درباره مکانیسم های اجرایی آتش بس و تخلفات ثبت شده تا حال حاضر و همچنین گروه هایی که ناقض آتش بس بوده اند، بحث و تبادل نظر صورت گرفت؛ همچنین در مورد مکانیزم تبادل اسرا نیز بررسی های لازم صورت پذیرفت.

وی ادامه داد: گرچه این دفعه هم معارضین سوری با تاخیر در اجلاس حضور یافتند، اما گفته می شود این تاخیر بدلیل اختلافات شدید داخلی باشد که حتی منجر به استعفای سخنگوی آنان نیز شد.

دستمالچیان گفت: یکی از نکات سیاسی این نشست این بود که ترکیه در یک دوره کوتاه تمایل به آمریکا پیدا کرده بود و آن هم مبتنی بر وعده و وعیدهای ترامپ به اردوغان راجع به ایجاد مناطق امن در سوریه بود که از گذشته مد نظر ترکیه بوده است و متعاقب آن رئیس جمهور ترکیه سفری به کشورهای منطقه خلیج فارس داشت تا بتواند منابع مالی و ساز و کارهایی برای اجرایی کردن طرح های آمریکا در منطقه را تامین کند که بنظر می رسد سرخورده شده است.

سفیر اسبق ایران در لبنان با بیان اینکه ترک ها پس از آنکه متوجه شدند طرح مناطق امن در سوریه برای آمریکایی ها تصویر روشن و مشخصی ندارد، ترجیح دادند مجدد به سمت محور ایران و روسیه متمایل شوند، تصریح کرد: این مساله به خصوص زمانی که فرماندهان ارتش ترکیه و آمریکا و روسیه در آنتالیا با یکدیگر دیدار داشتند، بیشتر ملموس شد که ایجاد منطقه امن در سوریه مساله ساده ای نیست و حساسیت ها و پیچیدگی های خاص خود را دارد.

دستمالچیان ادامه داد: دولت سوریه با طرح ایجاد منطقه امن کاملا مخالف است و طبیعی است که بدون اجازه و رضایت آنها هم، چنین کاری بیهوده و عبث خواهد بود و توفیق چندانی را در پی نخواهد داشت.

وی گفت: روسیه هم تاکنون در این خصوص موضع روشنی را از خودش بروز نداده و از طرفی ایران هم بنا به دلایل مختلفی که وجود دارد با این طرح مخالف است و افق آن را برای محور مقاومت روشن نمی بیند.

سفیر اسبق ایران در اردن و لبنان خاطرنشان کرد: مقامات آنکارا با لحاظ کردن همه جوانب مطرح شده، به این نتیجه رسیده اند که بار دیگر به سمت ایران و روسیه نزدیک شوند، لذا شاهدیم که در نشست آستانه ۳ با قدرت بیشتری ظاهر شدند، در حالی که در نشست آستانه قبلی هیات ترکیه هم با تاخیر خود را به مذاکرات رساند و هم در سطح پایینی شرکت کرد.

دستمالچیان افزود: با آزادی تدمر و دیرالزور که اینک در دست نیروهای ارتش سوریه است و برخی پیشروی های خوب دیگر عملیاتی، بخصوص حضور در بخشی از شهر استراتژیک منبج، یکی از موارد مطرح شده در نشست بحث مناطق آزاد شده برای گسترش مناطق آتش بس بوده است.

وی با بیان اینکه نشست آستانه در شرایطی برگزار شد که هم در موصل عراق و هم در مناطق مختلفی از سوریه پیروزی های بزرگی نصیب دولت‌های آن کشورها شده، اظهار داشت: با طرح چهارگانه ای که دیمسیتورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه در نشست اخیر ارائه کرده، امیدها و افق های تازه و روشنی پیش روی راه حل سیاسی بحران سوریه بوجود آمده است.

سفیر اسبق ایران در لبنان تصریح کرد: موفقیت نشست آستانه ۳ زمینه ساز خوبی برای برگزاری اجلاس دوم «ژنو ۵» خواهد بود که قرار است بحث های جدی میان دولت و معارضین سوری صورت بگیرد و راه را برای آینده باز کند. این مهم می تواند با همکاری بهتر و بیشتر میان ایران به عنوان یک بازیگر فعال و تاثیرگذار، در کنار روسیه و ترکیه اتفاق بیفتد.

دستمالچیان در پایان با اشاره به اینکه نشست آستانه ۳ پس از سفر اردوغان به روسیه و تفاهمات خوب میان آنکارا و مسکو برگزار شد، خاطرنشان کرد: امید آن می رود که ترکیه بتواند نقش سازنده و مثبتی را از خود در فرایند گفتگوهای آستانه و ژنو به نمایش بگذارد.