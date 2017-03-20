جشن نوروزگاه در تخت سلیمان تکاب اجرا می شود

حسین امامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: جشن نوروزگاه که امسال یکی از برنامه های متفاوت ستاد اجرائی خدمات سفرهای نوروزی است همزمان با ارومیه در محوطه تاریخی سایت جهانی تخت سلیمان تکاب نیز برگزار می شود.

وی ادامه داد: این مراسم از مورخه سوم لغایت هشتم فروردین ۹۶ و با مشارکت فعالان هنری و فرهنگی شهرستان تکاب، انجمن های محلی و سازمانهای مردم نهاد و با همکاری فرمانداری شهرستان و مدیریت این اداره کل برگزار می شود.

امامی هدف از مراسم را معرفی آیین ها و رسوم محلی مرتبط با نوروز دانست و افزود: با توجه به اینکه هر ساله گردشگران زیادی به ویژه در ایام تعطیلات سال نو، از سایت تاریخی تخت سلیمان تکاب بازدید می کنند لذا بعنوان یکی از مکانهای برگزاری جشن نوروزگاه انتخاب شده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی گفت: در این مراسم، تکم گردانی که یکی از آئین های بومی استان در ارتباط با پیشواز از نوروز است به شکل زنده اجرا و معرفی می شود مضافاً اینکه سرودن نغمه ها و اشعار بومی، روایت قصه های فولکلور و اجرای موسیقی محلی آشیقلار بخش دیگری از این جشن خواهد بود.

وی ادامه داد: در این مراسم همچنین غرفه هایی برای پخت و عرضه غذاهای بومی، معرفی و فروش لباسهای محلی، کارگاههای زنده تولید و فروش صنایع دستی منطقه و همچنین غرفه عرضه و فروش محصولات فرهنگی در نظر گرفته شده است.

مجموعه تاریخی تخت سلیمان یکی از آثار تاریخی شاخص کشور است که در فهرست آثار جهانی نیز به ثبت رسیده است و در فاصله ۴۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر تکاب استان آذربایجان غربی قرار دارد.