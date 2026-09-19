محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح جزئیات عملکرد این جمعیت در هفته گذشته اظهار کرد: در این بازه زمانی، تیم‌های عملیاتی ما ۵۹ مورد عملیات امدادی را مدیریت کردند. برآوردها نشان می‌دهد که در مجموع ۱۴۶ نفر تحت تأثیر حوادث قرار گرفتند که از این تعداد، ۱۱۶ نفر دچار مصدومیت شده بودند.

مؤمنی با اشاره به توان عملیاتی به کار گرفته شده برای پاسخگویی به این حوادث گفت: برای ارائه خدمات بهینه و سریع به حادثه‌دیدگان، ۷۲ تیم عملیاتی متشکل از ۱۸۷ نیروی متخصص در سطح استان سازماندهی شدند. همچنین ۵۳ دستگاه خودروی امدادی برای حضور به‌موقع در صحنه حوادث به کار گرفته شد که این حجم از بسیج امکانات، نشان‌دهنده آمادگی کامل جمعیت هلال‌احمر برای مدیریت شرایط اضطراری در استان است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان در تحلیل نوع حوادث رخ‌داده در هفته گذشته بیان کرد: بر اساس آمارهای ثبت شده، حوادث جاده‌ای و ترافیکی با ۳۵ مورد، همچنان بیشترین حجم عملیات‌های ما را به خود اختصاص داده‌اند. پس از آن، مراجعات حضوری (۹ مورد)، فوریت‌های پزشکی (۷ مورد)، حوادث کوهستان (۳ مورد)، موارد مفقودی (۳ مورد) و حوادث صنعتی-کارگاهی و محیط‌های آبی (هرکدام ۱ مورد) به ثبت رسیده است.

وی در خصوص اقدامات صورت‌گرفته برای نجات و درمان مصدومان افزود: اولویت ما در صحنه حادثه، تثبیت وضعیت مصدوم و انتقال ایمن وی به مراکز درمانی است. در همین راستا، ۴۰ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند، ۱۸ نفر به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند، ۱ نفر به مکان امن انتقال یافت و ۲ مورد نیز نیازمند عملیات فنی رهاسازی و نجات بودند.

مؤمنی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی حوادث در سطح استان، به‌ویژه در محورهای مواصلاتی که در نقشه EOC به عنوان نقاط پرحادثه مشخص شده‌اند، خاطرنشان کرد: جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با رصد شبانه‌روزی حوادث، در تمامی ساعات شبانه‌روز آماده پاسخگویی به هرگونه وضعیت اضطراری است. از هم‌وطنان عزیز تقاضا داریم با رعایت نکات ایمنی، به‌ویژه در رانندگی، ما را در کاهش آمار حوادث یاری کنند.