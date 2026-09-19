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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۴

بازی های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

تیم ملی هندبال مردان برابر کویت باخت

تیم ملی هندبال مردان برابر کویت باخت

تیم ملی هندبال مردان ایران در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی بازیهای آسیایی ناگویا برابر تیم کویت متحمل شکست شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال مردان ایران در نخستین دیدار مرحله گروهی و مقدماتی بازیهای آسیایی ناگویای ژاپن از ساعت ۷ صبح امروز شنبه ۲۸ شهریور ماه به مصاف تیم کویت رفت.

نیمه اول این دیدار شاگردان نناد کلاییچ با نتیجه ۱۵ بر ۱۳ برابر کویت پیروز و به رختکن رفتند. در نیمه دوم علی رغم نمایش خوب و بازی که تا دقایق آخر با تساوی دنبال می شد با نتیجه ۱۳ بر ۹ نیمه دوم را به پایان بردند و در نهایت با نتیجه ۲۶ بر ۲۴ متحمل نخستین شکست خود در این بازیها شدند.

تیم ملی هندبال مردان در مرحله مقدماتی و گروهی در گروه دوم با تیم های کره جنوبی،کویت، بحرین و قزاقستان هم گروه است.

بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۲۶ از روز ۲۸ شهریور به میزبانی ناگویا - آیچی ژاپن آغاز و تا ۱۳ مهرماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6949634

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    نظرات

    • فرید ابادانی IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
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      پاسخ
      من در تعجبم دو ورزش هنوز به جای درستی نرسیدن با این هم استعداد وامکانات وهزینه یکی هندبال و دیگری جودو. وقتی جواب نمیدن چرا اعزام میکنید یا لااقل به ورزش های مدال آور برسید

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