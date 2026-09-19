تیم ملی هندبال مردان برابر کویت باخت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال مردان ایران در نخستین دیدار مرحله گروهی و مقدماتی بازیهای آسیایی ناگویای ژاپن از ساعت ۷ صبح امروز شنبه ۲۸ شهریور ماه به مصاف تیم کویت رفت.

نیمه اول این دیدار شاگردان نناد کلاییچ با نتیجه ۱۵ بر ۱۳ برابر کویت پیروز و به رختکن رفتند. در نیمه دوم علی رغم نمایش خوب و بازی که تا دقایق آخر با تساوی دنبال می شد با نتیجه ۱۳ بر ۹ نیمه دوم را به پایان بردند و در نهایت با نتیجه ۲۶ بر ۲۴ متحمل نخستین شکست خود در این بازیها شدند.

تیم ملی هندبال مردان در مرحله مقدماتی و گروهی در گروه دوم با تیم های کره جنوبی،کویت، بحرین و قزاقستان هم گروه است.

بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۲۶ از روز ۲۸ شهریور به میزبانی ناگویا - آیچی ژاپن آغاز و تا ۱۳ مهرماه ادامه خواهد داشت.