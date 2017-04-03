اعلام موجودیت ارکستر مجلسی ایران/ منوچهر صهبائی رهبر ارکستر شد

منیژه صهبائی مدیر ارکستر مجلسی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر راه‌اندازی ارکستر مجلسی ایران گفت: خوشبختانه با اقدامات و برنامه ریزی های انجام گرفته ارکستر مجلسی ایران پس از ماه ها بررسی و تحلیل شرایط با هدف ارائه مناسب موسیقی کلاسیک جهانی و ارتقای فرهنگ شنیداری مخاطبان فعالیت خود را به رهبری ارکستر منوچهر صهبایی آغاز می کند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اهداف ما در ارکستر مجلسی ایران پرورش نوازندگان و سولیست هاست که بر این اساس در برنامه های ارکستر این امکان به نوازندگان داده خواهد شد که با رپرتوار پیشنهادی به عنوان سولیست با ارکستر همکاری داشته باشند. البته سولیست هایی هم که خارج از کادر ارکستر هستند می توانند با ارائه درخواست از طریق ایمیل اعلام آمادگی کنند که این تقاضاها پس از بررسی منجر به همکاری با ارکستر خواهد شد.

مدیر ارکستر مجلسی ایران در ادامه صحبت های خود بیان کرد: سکان دار این اتفاق فرهنگی هنری پروفسور منوچهر صهبائی است که علاوه بر حضور درخشان در عرصه موسیقی کشور، بیش از سه دهه در اتریش و سوییس به فعالیت در عرصه موسیقی مشغول بوده است. این هنرمند با تجربیاتی که در زمینه ارکسترال دارد تمام تلاش خود را انجام خواهد داد تا اتفاق جدیدی را در عرصه موسیقی علمی کشور با استانداردهای معمول و نگاه حرفه ای رقم بزند.

صهبائی در پایان با بیان اینکه برنامه های جدید ارکستر مجلسی ایران به زودی اطلاع رسانی می شود، توضیح داد: ما برای هر برنامه تمرین کمی خواهیم داشت زیرا اعضای ارکستر از بین بهترین نوازندگان موسیقی کشورمان هستند که به زودی بهترین و موردپسندترین قطعات را به دوستداران موسیقی کلاسیک عرضه خواهند کرد. این ارکستر کاملا خصوصی است و هیچ اسپانسری هم ندارد اما امیدواریم بتوانیم در این راه گام های موثری برداریم تا آینده ای روشن تر در ارائه موسیقی علمی و جهانی سرزمینمان داشته باشیم.