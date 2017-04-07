حمله آمریکا به سوریه، به روابط آسیب دیده مسکو-واشنگتن ضرر میرساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه درباره تجاوز آمریکا به پایگاه هوایی الشعیرات سوریه موضع گیری کرد و گفت: حمله آمریکا بلاشک تجاوز به بهانه های واهی است و آنچه در سال ۲۰۰۳ در عراق رخ داد را به یاد انسان می آورد. واشنگتن برای ارائه ادله پیرامون حمله شیمیایی به ادلب سوریه، خود را به زحمت نینداخت. مسکو کشف حقیقت درباره تصمیم واشنگتن برای حمله به پایگاه هوایی در سوریه را خواستار خواهد شد.

وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: حملات آمریکا تلاشی است برای اینکه توجهات از اقدامات اخیر جبهه النصره منحرف شود. حمله آمریکا به روابط با مسکو که از اساس آسیب دیده است، ضرر می رساند. بر اثر حملات آمریکا، نظامیان روسیه قربانی و یا زخمی نشده اند.

پیشتر نیز پوتین رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که حمله آمریکا تجاوز به حاکمیت سوریه و نقض قوانین بین المللی است و به روابط مسکو-واشنگتن آسیب می رساند.

بامداد امروز ارتش ایالات متحده آمریکا با ۵۹ موشک «تام هاوک» پایگاه هوایی الشعیرات سوریه را مورد حمله قرار داد.

این حمله از روی همان دو ناو جنگی «یواس‌اس راس» و «یواس‌اس پورتر» انجام شده که ساعتی پیش، خبر آماده‌باش آنها در شرق مدیترانه منتشر شده بود.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در اولین سخنان خود پس از حمله به پایگاه ارتش سوریه گفت: حمله به سوریه در راستای منافع حیاتی امنیت ملی ما بود.

تلویزیون دولتی سوریه حمله آمریکا به سوریه را «تجاوز» توصیف کرد.

«طلال البرازی» استاندار حمص اعلام کرد که حمله نظامی آمریکا به پایگاه نظامی «الشعیرات» سوریه تاکنون ۵ کشته و ۷ زخمی برجای گذاشته است.